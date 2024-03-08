Столичну Воскресенку затягнуло чорним густим димом: спалахнув гараж

У Дніпровському районі Києва на вулиці Євгена Маланюка спалахнув гараж. Пожежа сталася через займання сміття, вогонь охопив металевий контейнер.

Про це Суспільному розповіла речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій у м. Києві Анастасія Семенчук.

За словами речниці служби, рятувальники оперативно прибули на місце пожежі та загасили її.

Згодом на сайті ДСНС у м. Києві поінформували, що під час гасіння пожежі було евакуйовано автомобіль ЗАЗ. На місці події працювало 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, а також 10 чоловік особового складу.

У Дніпровському районі Києва на вулиці Євгена Маланюка спалахнув гараж. Фото: ДСНС у м. Києві

"Причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи. Жертв та постраждалих немає", — йдеться у повідомленні.

Тим часом на опублікованих в соцмережах відео помітно, який густий дим від загоряння здійнявся над містом.

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