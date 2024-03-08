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Столичну Воскресенку затягнуло чорним густим димом: спалахнув гараж
ПОЖЕЖАДСНСРегіони

Столичну Воскресенку затягнуло чорним густим димом: спалахнув гараж

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Столичну Воскресенку затягнуло чорним густим димом: спалахнув гараж
Фото: ДСНС у м. Києві

У Дніпровському районі Києва на вулиці Євгена Маланюка спалахнув гараж. Пожежа сталася через займання сміття, вогонь охопив металевий контейнер.

Про це Суспільному розповіла речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій у м. Києві Анастасія Семенчук.

За словами речниці служби, рятувальники оперативно прибули на місце пожежі та загасили її.

Згодом на сайті ДСНС у м. Києві поінформували, що під час гасіння пожежі було евакуйовано автомобіль ЗАЗ. На місці події працювало 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, а також 10 чоловік особового складу.

Столичну Воскресенку затягнуло чорним густим димом: спалахнув гараж
У Дніпровському районі Києва на вулиці Євгена Маланюка спалахнув гараж. Фото: ДСНС у м. Києві

"Причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи. Жертв та постраждалих немає", — йдеться у повідомленні.

Тим часом на опублікованих в соцмережах відео помітно, який густий дим від загоряння здійнявся над містом.

Раніше повідомлялося, що у Києві сталася масштабна пожежа на столичних Осокорках. Правоохоронці відкрили кримінальну справу. Головна версія слідства — умисний підпал. У Києві створюють експертну робочу групу, яка займатиметься подоланням наслідків пожежі біля озера Тягле на Осокорках та оновленням зеленої зони. Раніше екологи повідомили, що підрахували збитки від масштабної пожежі на столичних Осокорках, де зайнявся екопарк. Вигоріло близько 10 гектарів землі. Пожежа знищила близько 7% природної заплавної рослинності на вологих луках заказника місцевого значення "Осокорківські луки".

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