На Львівщині 9 березня попрощаються із п'ятьма військовими

На Львівщині 9 березня відбудеться прощання із п'ятьма захисниками України. На війні загинули Дмитро Цюрко, Микола Ізьо, Роман Яхимець, Юрій Марцун та Віктор Пронюк.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

Дмитро Цюрко — львів'янин. У перші місяці повномасштабного вторгнення чоловік добровільно став на захист країни. Виконував бойові завдання на східному напрямку фронту в лавах 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила. За особисту мужність Дмитра нагородили численними відзнаками. Захисник загинув 1 березня 2024 року у віці 39 років.

Дмитро Цюрко. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Микола Ізьо — уродженець села Гостинцеве. Від початку повномасштабного російського вторгнення захисник воював на східному напрямку фронту в лавах 42 окремої механізованої бригади. Загинув воїн 5 березня 2024 року. Йому було 40 років.

Микола Ізьо. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Роман Яхимець — захисник із села Старява. З 2014 року військовий виконував бойові завдання в зоні АТО. А з початком повномасштабної війни повторно вступив до лав Збройних сил України. Проходив службу у військовій частині А4056. Військовослужбовець загинув 3 березня 2024 року. Йому було 43 роки.

Роман Яхимець. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Юрій Марцун — житель селища Славське. Під час повномасштабної війни чоловік виконував бойові завдання на східному напрямку. Воїн загинув 6 березня 2024 року в день народження. Юрію тоді виповнилося 46 років.

Юрій Марцун. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Віктор Пронюк — захисник з Жидачева. Під час повномасштабної війни Віктор проходив службу у військовій частині А0998. Захисник помер 7 березня 2024 року у Львівському госпіталі. Йому було 48 років.