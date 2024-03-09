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Малохмарно, без опадів: прогноз погоди на Тернопільщині на вихідні
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Малохмарно, без опадів: прогноз погоди на Тернопільщині на вихідні

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Тернопільський став
Острів закоханих у Тернополі. Фото: Суспільне Тернопіль

У вихідні, 9 і 10 березня, на Тернопільщині синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Опадів не очікують. Погоду в області визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску.

Про це повідомили на сторінці Тернопільського обласного центру з гідрометеорології

9 березня: Малохмарно. Без опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер південний, 3 — 8 м/с. Температура по області вночі 0 — 5° морозу, вдень 4 — 9° тепла. По Тернополю вночі 3 — 5° морозу, вдень 6 — 8° тепла. 9 березня вночі та вранці на дорогах ожеледиця.

10 березня: Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер південно — східний, 5 — 10 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 6 — 11° тепла.

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