Малохмарно, без опадів: прогноз погоди на Тернопільщині на вихідні

У вихідні, 9 і 10 березня, на Тернопільщині синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Опадів не очікують. Погоду в області визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску.

Про це повідомили на сторінці Тернопільського обласного центру з гідрометеорології

9 березня: Малохмарно. Без опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер південний, 3 — 8 м/с. Температура по області вночі 0 — 5° морозу, вдень 4 — 9° тепла. По Тернополю вночі 3 — 5° морозу, вдень 6 — 8° тепла. 9 березня вночі та вранці на дорогах ожеледиця.

10 березня: Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер південно — східний, 5 — 10 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 6 — 11° тепла.