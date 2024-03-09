Велика вирва, закиданий землею будинок, зруйнований під'їзд — наслідки нічного російського авіаудару по Херсону. Очевидці розказали Суспільному як все відбувалось.

Російські війська вдарили по одному мікрорайонів Херсона пізно увечері, каже херсонка Катерина.

"Ми сиділи, дивилися телевізор. У нас теж поряд із домом повибивало вікна. У нас немає де ховатися, сиділи — дві стіни. Звісно, страшно. Це дуже гучно було. А потім ми вже бачили через вікно, що сюди прилетіло. Всю ніч не спали, бо вже почули, що є дитина, є поранені", — розповіла жінка.

Стіни, закидані землею, внаслідок авіаудару по будинку, Херсон, 9 березня 2024 р. Фото: Суспільне Херсон

Віктор стояв на другому поверсі на балконі, коли стався вибух.

"Почув якийсь такий шелест, щось летить, нібито літак. Забіг в кімнату, воно бахнуло, двері заблокувало. Я вибив з ноги двері, а в коридорі в мене — вулиця. Стінка, двері вхідні, плити — все повилітало в нас. Ми взяли речі: паспорт, труси, носки й побігли до родичів, які поряд живуть", — згадує Віктор.

Зруйнований під'їзд та авто, засипане землею, Херсон, 9 березня 2024 р. Фото: Суспільне Херсон

Василь також живе у багатоповерхівці, яка зруйнована внаслідок авіаудару. Чоловік говорить, що як раз готувався до сну, коли почув потужний вибух.

"Удар був дуже сильний, я навіть не очікував. Коли вже вийшов в коридор, дивлюся, коридору немає більше — парадної саме і вирва така здорова". — розповів Василь.

Пошкоджений кондиціонер на стіні зруйнованого будинку, Херсон, 9 березня 2024 р. Фото: Суспільне Херсон

Чоловік говорить, коли це сталось, сусіди допомагали один одному евакуйовуватись.

"Почали переклик робити, чи всі живі. Швидко приїхали ДСНС, поліція, почали евакуйовувати з верхніх поверхів людей. А пораненого хлопчика відвезли в лікарню", — розповів Василь.

Російські війська вночі 8 Березня скинули авіабомбу на Херсон, влучили у будинок, поранена 7-річна дитина. З вибуховою травмою та контузією хлопчика ушпиталили.

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