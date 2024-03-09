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Необережність під час паління: у Первомайську Миколаївської області на пожежі загинув чоловік
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Необережність під час паління: у Первомайську Миколаївської області на пожежі загинув чоловік

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Необережність під час паління: у Первомайську Миколаївської області на пожежі загинув чоловік
Ілюстративне фото: рятувальник гасить пожежу. Фото: УНІАН

У місті Первомайськ, що на Миколаївщині, восьмого березня сталася пожежа. Внаслідок займання загинув чоловік 1946 року народження.

Про це повідомили на сайті Головного управління ДСНС України в Миколаївській області.

Повідомлення про загоряння у житловому будинку у місті Первомайськ надійшло на лінію "101" о 09:12.

"До служби порятунку зателефонували сусіди та розповіли, що з вікна оселі йде дим, ймовірно там також перебуває господар", — повідомили у відомстві.

Таким чином, під час розвідки в одній з кімнат рятувальники виявили тіло загиблого. Пожежу ліквідували на площі п'ять квадратних метрів. Попередня причина займання — необережність під час паління.

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