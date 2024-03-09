НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Херсонщині за добу загинули двоє людей, ще двоє поранених. Армія РФ обстріляла 19 населених пунктів
ОбстрілиВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

На Херсонщині за добу загинули двоє людей, ще двоє поранених. Армія РФ обстріляла 19 населених пунктів

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Пошкоджене дерево, обстріли Херсона
Пошкоджене внаслідок обстрілів дерево, Херсон, 8 березня 2024 р. Фото: Суспільне Херсон

Внаслідок російської збройної агресії за добу на Херсонщині загинули двоє людей, ще двоє, зокрема дитина, — поранені. Російські війська обстріляли 19 населених пунктів області.

Про це в Telegram повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За даними ОВА, військові РФ били по Тягинці, Миловому, Качкарівці, Білозерці, Томариному, Михайлівці, Ольгівці, Гаврилівці, Кізомису, Антонівці, Веселому, Козацькому, Велетенському, Приозерному, Софіївці, Станіславу, Садовому, Придніпровському та Херсону. Обстрілювали житлові квартали.

Пошкоджені  чотири багатоповерхівки та 30 приватних будинків, дві адмінбудівлі, дитячий садок, газогони, гаражне приміщення та автівки, йдеться в дописі.

Також Прокудін повідомив, що вночі російські війська вдарили по Херсону з авіації. Авіабомба влучила у багатоповерхівку. Пошкоджена медична установа та припортова інфраструктура.

Російські війська минулої доби 13 разів обстріляли населені пункти Херсонської міської територіальної громади, повідомили в МВА. Ураження зафіксували у Херсоні, Антонівці, Придніпровському, Садовому та Приозерному. Пошкоджені багатоповерховий будинок, п'ять приватних будинків, будівля лікарні, адміністративна будівля та газогін.

Що відомо про обстріли Херсонщини 8 березня 2024 року

Російські війська скинули авіабомбу на Херсон, влучили у будинок, поранена 7-річна дитина. З вибуховою травмою та контузією хлопчика ушпиталили.

Армія РФ обстріляла село Ольгівка Херсонської області. Загинула одна людина, ще одна — поранена.

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.

Топ дня
Зеленський та Ердоган
Зеленський у Туреччині, Естонія анонсувала новий пакет допомоги Україні. 745 день війни. Онлайн Важливо
Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Премʼєр Туск зустрівся з фермерами: угод досягнуто не було, а протестувальники анонсували нову акцію на 20 березня
Премʼєр Туск зустрівся з фермерами: угод досягнуто не було, а протестувальники анонсували нову акцію на 20 березня ЗМІ
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Джамала та &quot;20 днів у Маріуполі&quot;: стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024
Джамала та "20 днів у Маріуполі": стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
222 вибухи: протягом дня армія РФ завдала ударів по одинадцятьох громадах Сумщини
222 вибухи: протягом дня армія РФ завдала ударів по одинадцятьох громадах Сумщини
Наслідки обстрілу Українська 9 березня
Окупанти обстріляли три населених пункти, троє людей дістали поранення
Сили оборони відбили шість атак армії РФ на Оріхівському напрямку
Сили оборони відбили шість атак армії РФ поблизу Роботиного та західніше Вербового Запорізької області — Генштаб
Як живуть у Воздвижівці на Запоріжжі
"Село живе": що розповідають люди про нинішні будні в прифронтовій Воздвижівській громаді на Запоріжжі
На початок