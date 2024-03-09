Внаслідок російської збройної агресії за добу на Херсонщині загинули двоє людей, ще двоє, зокрема дитина, — поранені. Російські війська обстріляли 19 населених пунктів області.

Про це в Telegram повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За даними ОВА, військові РФ били по Тягинці, Миловому, Качкарівці, Білозерці, Томариному, Михайлівці, Ольгівці, Гаврилівці, Кізомису, Антонівці, Веселому, Козацькому, Велетенському, Приозерному, Софіївці, Станіславу, Садовому, Придніпровському та Херсону. Обстрілювали житлові квартали.

Пошкоджені чотири багатоповерхівки та 30 приватних будинків, дві адмінбудівлі, дитячий садок, газогони, гаражне приміщення та автівки, йдеться в дописі.

Також Прокудін повідомив, що вночі російські війська вдарили по Херсону з авіації. Авіабомба влучила у багатоповерхівку. Пошкоджена медична установа та припортова інфраструктура.

Російські війська минулої доби 13 разів обстріляли населені пункти Херсонської міської територіальної громади, повідомили в МВА. Ураження зафіксували у Херсоні, Антонівці, Придніпровському, Садовому та Приозерному. Пошкоджені багатоповерховий будинок, п'ять приватних будинків, будівля лікарні, адміністративна будівля та газогін.

Що відомо про обстріли Херсонщини 8 березня 2024 року

Російські війська скинули авіабомбу на Херсон, влучили у будинок, поранена 7-річна дитина. З вибуховою травмою та контузією хлопчика ушпиталили.

Армія РФ обстріляла село Ольгівка Херсонської області. Загинула одна людина, ще одна — поранена.

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