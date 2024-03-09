Головні новини Дніпропетровщини 9 березня

"На вас ніхто не чекає", — пропагували". До Кривого Рогу після двох років полону повернувся боєць Владислав Вікторцов

Після майже двох років полону Владислав Вікторцов повернувся до рідного Кривого Рогу. 31 січня військовослужбовець був визволений. Чоловік пробув у руках російських військових з моменту виходу українських бійців з "Азовсталі".

Кореспонденти Суспільного стали свідками зустрічі Владислава з рідними й близькими та розпитали про пережите.