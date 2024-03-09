Головні новини Дніпропетровщини 9 березня

Оперативні новини Дніпра та Дніпропетровської області за 9 березня 2024 року читайте в хроніці подій від редакції Суспільне Дніпро.
Безпекова ситуація на Нікопольщині на вечір 9 березня
Упродовж дня Нікопольський район Дніпропетровщини пережив 14 атак. Понівечено дві адмінбудівлі, комунальне підприємство, котельню, чотириповерхівку, дві хати, гараж і сарай.
Пошкоджено енергообладнання, лінії електропередач та газогін.
Від початку року на "гарячу" лінію міськради Дніпра надійшла 21 тисяча дзвінків. Як і з яких питань можна звернутися
Від початку 2024 року на єдину "гарячу" лінію Дніпровської міської ради надійшла 21 тисяча дзвінків. Найчастіше йдеться про аварії з комунікаціями. Єдина "гаряча" лінія Дніпровської міської ради в цілодобовому режимі працює з 2016 року. Звернення від дніпрян приймають 20 операторів. Телефони: (056) 732-12-12, (095) 732-12-12, (096) 732-12-12, (073) 732-12-12.
"На вас ніхто не чекає", — пропагували". До Кривого Рогу після двох років полону повернувся боєць Владислав Вікторцов
Після майже двох років полону Владислав Вікторцов повернувся до рідного Кривого Рогу. 31 січня військовослужбовець був визволений. Чоловік пробув у руках російських військових з моменту виходу українських бійців з "Азовсталі".
Кореспонденти Суспільного стали свідками зустрічі Владислава з рідними й близькими та розпитали про пережите.
"Ішли разом з церковної служби". Через удар армії РФ по Нікопольщині загинув 16-річний хлопець, його брат — в реанімації
Стали відомі нові подробиці ранкового обстрілу Красногригорівської громади Нікопольського району Дніпропетровщини. Загинув 16-річний Ярослав. Юнак навчався у Дніпрі і приїхав до родини на вихідні. Його брат Назар зараз у реанімації в тяжкому стані.
У момент атаки хлопці йшли разом із церковної служби.
У Дніпрі поклали квіти до пам'ятника Шевченка, аби вшанувати пам'ять поета
У Дніпрі відзначили 210 річницю від дня народження Тараса Шевченка. Аби вшанувати пам'ять Кобзаря, до його памʼятника поклали квіти. Також декламували вірші поета, йдеться у пресрелізі Дніпровської міської ради, який отримало Суспільне.
16-річний хлопець загинув внаслідок обстрілів Нікопольщини
16-річний хлопець загинув внаслідок обстрілів Нікопольщини вранці 9 березня. Поранено також 22-річного чоловіка. Він у важкому стані в лікарні.
Пошкоджені приватний будинок, господарська споруда, лінія електропередач і газогін.
У Дніпрі до дня народження Шевченка прикрасили пам'ятник
У Дніпрі до дня народження Тараса Шевченка прикрасили пам'ятник на Монастирському острові. У руці Кобзар тримає 18-метровий український прапор. Прикрасили також постамент — "вишиванкою".
Дев'ятьох паліїв сухостою на Дніпропетровщині притягнули до адмінвідповідальності
Протягом минулої доби, 8 березня, на відкритих територіях Дніпропетровщини сталися 24 пожежі. Загальна площа згорілих екосистем склала понад 19 га, мовиться на сайті ДСНС регіону.
Під час рейдів фахівці ДСНС та правоохоронці виявили дев'ятьох паліїв. За самовільне спалення сухої рослинності на правопорушників склали адмінпротоколи.
"Кожен акт підпалу – це злочин проти природи, за який передбачена адміністративна, а в окремих випадках і кримінальна відповідальність! "Згідно з чинним законодавством, сума штрафу за порушення статті 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення для громадян становить від 3060 до 6120 гривень", — мовиться у повідомленні
Картина в стилі кубізму школярки з Дніпропетровщини перемогла на всеукраїнському конкурсі
Двоє школярок з Кам’янського та Новомосковського районів Дніпропетровщини стали переможницями Всеукраїнського творчого конкурсу, присвяченого Шевченківським дням.
Зокрема перемогу здобула 17-річна Катерина Баглай з роботою "Пісня козака". Цю картину дівчина малювала пів місяця.
"Обрала гуаш й техніку кубізм. Робота виконана в яскравих відтінках. Козак – моя асоціація з Тарасом Шевченком. І те, що він грає на кобзі – це теж символічно", – розповіла Катерина.
У Дніпрі під час пожежі врятували двох людей
У ніч на 9 березня у Дніпрі на вулиці Набережна Перемоги сталася пожежа. Про це йдеться у пресрелізі ДСНС області, який отримало Суспільне.
За повідомленням, зайнялось сміття у будівлі, що не експлуатується.
В задимленому приміщенні рятувальники виявили 47-річного чоловіка та 32-річну жінку. Їх вивели на свіже повітря та передали медикам.
З попереднім діагнозом "отруєння продуктами горіння" врятованих госпіталізували.
Як минула ніч проти 9 березня на Дніпропетровщині
П'ять БпЛА збили сили протиповітряної оборони у небі над Криворіжжям у ніч на 9 березня. Також було влучання по промисловому підприємству. Там виникла пожежа.
Також понад 10 снарядів з артилерії випустили російські військові на Марганецьку громаду, що на Нікопольщині. Загиблих і поранених немає.