Від початку 2024 року на єдину "гарячу" лінію Дніпровської міської ради надійшла понад 21 тисяча дзвінків. Про це повідомили в пресслужбі міськради Дніпра.

За повідомленням, наразі оператори лінії щодня приймають кілька сотень дзвінків від жителів міста щодо проблем, які їх турбують. Найчастіше йдеться про аварії з комунікаціями.

"Серед іншого — щодо відсутності водопостачання, засмічення каналізації тощо. У цілому зараз кількість звернень зменшилася, бо є позитивна динаміка зі зменшення аварійних ситуацій", — сказав старший оператор єдиної гарячої лінії Олексій Босов.

За його словами, кількість звернень збільшується під час опалювального періоду або якщо є якісь масштабні вимкнення комунікацій. У такі дні доводиться приймати до тисячі на добу.

Як звернутися

Єдина "гаряча" лінія Дніпровської міської ради в цілодобовому режимі працює з 2016 року. Звернення від дніпрян приймають 20 операторів.

Телефони: (056) 732-12-12, (095) 732-12-12, (096) 732-12-12, (073) 732-12-12.

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро