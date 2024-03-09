Вранці 9 березня військові РФ вдарили з важкої артилерії по Червоногригорівській громаді, що у Нікопольському районі Дніпропетровщини.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.

Внаслідок обстрілу загинув 16-річний хлопець. Поранено також 22-річного чоловіка. Він у тяжкому стані в лікарні.

Згодом Лисак оприлюднив нові подробиці ранкового обстрілу. Загинув 16-річний Ярослав. Юнак навчався у Дніпрі і приїхав до родини на вихідні. Його брат Назар зараз у реанімації в тяжкому стані.

У момент атаки хлопці йшли разом із церковної служби.

Надвечір стало відомо, що 22-річного пораненого перевели до дніпровської лікарні. У нього черепно-мозкова травма, забої, множинні переломи. Він все ще в реанімації, стан — стабільно тяжкий. За даними поліції, на місці удару працювала слідчо-оперативна група.

Наслідки обстрілів Нікопольского району Дніпропетровщини, 9 березня 2024 року. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Дніпропетровська обласна прокуратура повідомила, що розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України.

Безпекова ситуація на Нікопольщині 9 березня 2024 року

Упродовж дня Нікопольський район Дніпропетровщини пережив 14 атак. Понівечено дві адмінбудівлі, комунальне підприємство, котельню, чотириповерхівку, дві хати, гараж і сарай.

Пошкоджено енергообладнання, лінії електропередач та газогін.

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