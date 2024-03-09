У Секторі Гази гуманітарна допомога впала на палестинців, п'ятеро загиблих

У Секторі Гази через скидання гуманітарної допомоги 8 березня загинуло щонайменше пʼятеро людей. Один парашут не розкрився належним чином і впав на натовп. Пентагон спростував інформацію.

Про це пише CBS News.

США, Йорданія, Єгипет, Франція, Нідерланди і Бельгія 8 березня скинули допомогу над Газою, намагаючись доставити необхідні вантажі, в тому числі їжу. Перед цим Сполучені Штати скинули понад 38 000 порцій їжі уздовж берегової лінії для жителів Сектора Гази

Представники Міністерства охорони здоров'я Гази, яким керує ХАМАС, та очевидець повідомили CBS News, що серед п'яти загиблих було двоє хлопчиків, ще 11 людей зазнали поранень. Точний вік загиблих невідомий, але зазначається, що пораненим було від 30 до 50 років.

У Міністерстві оборони США спростували інформацію щодо смертельних випадків на фоні скидання гуманітарки.

"Ми можемо підтвердити, що США не спричинили смертельних випадків під час надходження нашої допомоги в Газу", — сказав представник оборони.

Міжнародні організації з надання допомоги розкритикували допомогу з повітря.

У США запропонували створити морський порт на узбережжі Сектора Гази. Він стане доповненням до єгипетського контрольно-пропускного пункту "Рафах" у доставці гуманітарної допомоги палестинцям.