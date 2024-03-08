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Франція готується до військових дій в Європі — Politico
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Франція готується до військових дій в Європі — Politico

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Французькі солдати
Французькі солдати висаджуються з вантажного літака C130 ВПС США на базі Ніамей, Нігер, 9 червня 2021 року. Фото: AP/Jerome Delay

Французька армія проводить навчання на сході країни в наближених до реальних умовах, що імітують конфлікт високої інтенсивності з противником, який не поступається їй за вогневою силою.

Про це європейській редакції виданню Politico розповіли офіцери Збройних сил Франції з Центру бойової підготовки (CENTAC).

Військові дії в Україні, які тривають третій рік, повернули на континент повномасштабну війну, сказав полковник Аксель Дені, який керує центром бойової підготовки (CENTAC) у Мейлі-ле-Камп на сході Франції.

"Світ показав свою справжню природу: нестабільний, небезпечний, і не кожен є другом. Ми готуємося до культури тривоги, готовності в найкоротші терміни", — сказав він.

За даними офіцерів, площа навчать становить 120 км2, що більше, ніж площа Парижа. Це унікальний випадок для Франції, оскільки тільки тут працюють разом піхота, бронетехніка, артилерія та інші війська, які зазвичай тренуються окремо в різних регіонах країни.

Видання уточнює, що військові заходи спрямовані на навчання ведення бойових дій з армією, такою як російська, але французьке командування не називає потенційного супротивника.

Як відзначають військові, у підготовці активно використовується досвід російсько-української війни. На їхню думку, його хід підтверджує важливість координації між підрозділами та спільних дій усіх видів і родів військ.

Заяви французьких посадовців щодо відправки їх військових до України

Президент Франції Еммануель Макрон у лютому заявив, що на зустрічі в Парижі, де представники західних країн обговорювали подальшу підтримку України, піднімали тему можливого відправлення їх сухопутних військ в Україну. За словами президента Франції, учасники діалогу не дійшли консенсусу з цього питання, але такого сценарію не можна виключати в майбутньому.

Міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню заявив 8 березня, що "не йдеться про відправку військових в Україну для участі в бойових діях". Він висловив думку, що військова присутність країн Заходу в Україні може знадобитися для "навчання української армії та розмінування". Він додав, що Франція планує виробляти військову техніку на території України.

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