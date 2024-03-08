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Франція планує виробляти військову техніку на території України — Лекорню
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Франція планує виробляти військову техніку на території України — Лекорню

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Франція планує виробляти військову техніку на території України — Лекорню
Себастьєн Лекорню, міністр оборони Франції. Фото: АР

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню озвучив плани виробляти військову техніку безпосередньо в Україні.

Про це посадовець повідомив у ефірі BFMTV.

"Три французькі компанії встановлять партнерські відносини з українськими компаніями, зокрема в секторі безпілотних літальних апаратів та наземної техніки, з метою виробництва запасних частин на території України, а у майбутньому, можливо, і боєприпасів", — сказав Лекорню.

Водночас міністр оборони підкреслив, що "ідея полягає в тому, аби перші виробничі потужності були запущені цього літа".

Раніше Лекорню поінформував, що Франція виготовить 78 самохідних артилерійських установок Caesar для потреб української армії.

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