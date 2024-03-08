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Зеленський: Ціль Путіна в Україні — не окремі території, а вся держава
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Зеленський: Ціль Путіна в Україні — не окремі території, а вся держава

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Зеленський: Ціль Путіна в Україні — не окремі території, а вся держава
Фото: Олександр Магула/Суспільне

Президент Володимир Зеленський заявив, що ціллю російського диктатора Володимира Путіна в Україні є не окремі території, а вся держава.

Про це український лідер сказав у інтерв'ю італійському каналу Rai 1.

"Не вважаю, що його ціль — конкретні території. Те, що ми бачимо, їхні дії, удари по цивільних об'єктах, залякування ракетами населення та публічні висловлювання — усі ці меседжі говорять про те, що вони кажуть, що не виконали завдання й будуть продовжувати", — зазначив Зеленський.

Президент акцентував на тому, що росіяни також виправдовують Гітлера, наводячи приклади з Польщею, що нібито "дратувала Гітлера", тому він напав, проводячи таку паралель між Україною та РФ.

"І всі ці меседжі, свідчать про те, що ціль Путіна — не окремі території. Його ціль — вся Україна. Тому Україні поки, окрім Сил оборони та союзницького партнерства, ніхто нічого не гарантує", — наголосив політик.

Зеленський переконаний, що Путін "не зацікавлений якоюсь територією України, містом, селом або Кримом чи Донбасом".

"Путін зацікавлений зруйнуванням повністю України, приєднанням усіх земель незалежної України до Росії. І він такі речі робить або силою, зброєю, або політично", — додав президент.

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