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В Одесі розірвали договір на ремонт будівлі суду, що спричинив протести людей
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В Одесі розірвали договір на ремонт будівлі суду, що спричинив протести людей

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В Одесі розірвали договір на ремонт будівлі Київського районного суду за адресою Варненська 3 Б. Вартість робіт оцінювали у понад 100 мільйонів гривень.

Інформацію щодо розірвання угоди 8 березня повідомив на своїй сторінці у Facebook депутат міськради Петро Обухов.

"Через 2 дні після того, як я на сесії спитав чому досі не розірваний договір на ремонт Київського суду, його розірвали. А Бориса Панова після цього, як пишуть ЗМІ, звільнили. Дякую усім, хто боровся за це!", — написав депутат.

Також він оприлюднив документ щодо розірвання угоди.

В Одесі розірвали договір на ремонт будівлі суду, що спричинив протести містян
Угода про розірвання. Фото: Facebook/Петро Обухов

Нагадаємо, 8 серпня 2023 року на Prozorro управління капбудівництва Одеської міськради опублікувало тендер на реконструкцію будівлі на вулиці Варненській, 3 Б. Роботи оцінили в 106,2 мільйона гривень.

Після цього жителі Одеси вийшли на пікет перед будівлею мерії. Протести тривали кілька місяців. Учасники вимагали скасувати цей та інші будівельні тендери, а всі гроші спрямувати на підтримку Сил оборони.

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