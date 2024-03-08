Вранці 8 березня біля Центральної міської лікарні прибирають уламки та сміття – наслідки російського ракетного удару, що стався днем раніше.

Такий вигляд мали палати лікарні одразу після вибуху: уламки скла виносили відрами.

Фото: Суспільне Суми

Пошкодження є, вони значні, вікна, двері, стеля, третій поверх повністю у нас зазнав пошкоджень. Операційні не працюють тимчасово, розповіла Суспільному Юлія Нагорна, заступниця директора з технічних питань.

У корпусі, що зазнав пошкоджень, розташовані відділення неврології, нейрохірургії, судинне, гінекологічне відділення та відділення реабілітації.

Фото: Суспільне Суми

Пацієнтів переводили? – Для ліквідації наслідків ми їх тимчасово переводили, потім ми прибралися, убралися, зачинили і перевели їх назад.

Лікарів закладу навчають, що робити в стресових ситуаціях, продовжує Юлія Нагорна, тож, додає, дії були відпрацьовані.

Фото: Суспільне Суми

Все швидко, без емоціональних зривів. Всі пацієнти ходячі відправлені у підвал, ті, хто лежачі вивезені в коридор

Всередині лікарні прибрали у день удару, 7 березня. Наразі, за словами Юлії Нагорної, медзаклад продовжує працювати у звичайному режимі.

Що відомо про російську атаку по Сумах 7 березня

У Сумах 14:40 було чути звук вибуху. Повітряна тривога була оголошена о 14:36. За даними Сумської ОВА, армія РФ завдала ракетного удару по місту.

Внаслідок російської атаки в сумському центрі екстерної допомоги пошкоджені вікна та комп'ютерна техніка. У будівлі автошколи, що знаходиться поруч теж вибиті вікна на двох поверхах будівлі. Попередньо було відомо про одну травмовану цивільну особу.

Внаслідок російського ракетного обстрілу 7 березня у Сумах загинув лікар-стоматолог-хірург Сумської обласної клінічної лікарні Михайло Корольов.

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