Через обстріл РФ 7 березня у Сумах загинув лікар-стоматолог Михайло Корольов

Внаслідок російського ракетного обстрілу 7 березня у Сумах загинув лікар-стоматолог-хірург Сумської обласної клінічної лікарні Михайло Корольов.
Про це повідомили у Сумській обласній клінічній стоматологічній поліклініці.
Що відомо про російську атаку по Сумах 7 березня
- У Сумах 14:40 було чути звук вибуху. Повітряна тривога була оголошена о 14:36. За даними Сумської ОВА, армія РФ завдала ракетного удару по місту.
- Внаслідок російської атаки в сумському центрі екстерної допомоги пошкоджені вікна та комп'ютерна техніка. У будівлі автошколи, що знаходиться поруч теж вибиті вікна на двох поверхах будівлі. Попередньо було відомо про одну травмовану цивільну особу.
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