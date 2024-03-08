У Чернівецькій області поблизу кордону з Румунією затримали 34 військовозобов'язаних чоловіків, які ймовірно намагалися виїхати з України в одному мікроавтобусі. Ймовірно, за допомогу чоловікам водій отримав загалом 340 тисяч євро.

Про це Суспільному повідомив речник Чернівецького прикордонного загону Ігор Заруднєв.

За інформацією Заруднєва, чоловіків затримали у межах кримінального провадження, яке проводили спільно з СБУ. У вантажному відсіку мікроавтобуса, який прямував у бік українсько-румунського кордону виявили 34 чоловіків. Вони є мешканцями 12 областей України віком від 25 до 40 років.

Фото надав Костянтин Ліснік

Керував мікроавтобусом чоловік, якого підозрюють в організації незаконного переправлення людей через держкордон. Ймовірно, він розшукав охочих виїхати за кордон чоловіків через месенджери. За інформацією Заруднєва, за допомогу у виїзді водія отримав по 10 тисяч євро з кожного чоловіка.

Водієві мікроавтобуса загрожує від 3 до 9 років ув'язнення. Щодо чоловіків, які ймовірно намагалися виїхати до Румунії, склали адмінпротоколи.

Фото надав Костянтин Ліснік

Повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи села команді Суспільне Чернівці — пишіть на пошту редакції новин: [email protected]

Читайте Суспільне Чернівці у Telegram: головні новини