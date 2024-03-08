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34 чоловіків в одному мікроавтобусі: на Буковині поблизу кордону з Румунією затримали військовозобов'язаних
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34 чоловіків в одному мікроавтобусі: на Буковині поблизу кордону з Румунією затримали військовозобов'язаних

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34 чоловіків в одному мікроавтобусі: на Буковині поблизу кордону з Румунією затримали військовозобов'язаних
Фото надав Костянтин Ліснік

У Чернівецькій області поблизу кордону з Румунією затримали 34 військовозобов'язаних чоловіків, які ймовірно намагалися виїхати з України в одному мікроавтобусі. Ймовірно, за допомогу чоловікам водій отримав загалом 340 тисяч євро.

Про це Суспільному повідомив речник Чернівецького прикордонного загону Ігор Заруднєв.

За інформацією Заруднєва, чоловіків затримали у межах кримінального провадження, яке проводили спільно з СБУ. У вантажному відсіку мікроавтобуса, який прямував у бік українсько-румунського кордону виявили 34 чоловіків. Вони є мешканцями 12 областей України віком від 25 до 40 років.

34 ухилянта в одному мікроавтобусі
Фото надав Костянтин Ліснік

Керував мікроавтобусом чоловік, якого підозрюють в організації незаконного переправлення людей через держкордон. Ймовірно, він розшукав охочих виїхати за кордон чоловіків через месенджери. За інформацією Заруднєва, за допомогу у виїзді водія отримав по 10 тисяч євро з кожного чоловіка.

Водієві мікроавтобуса загрожує від 3 до 9 років ув'язнення. Щодо чоловіків, які ймовірно намагалися виїхати до Румунії, склали адмінпротоколи.

на Буковині 34 чоловіки намагалися виїхати до румунії
Фото надав Костянтин Ліснік

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