З нічними морозами й переважно без опадів — таку погоду найближчими днями прогнозують на Рівненщині. Температура вдень підвищиться на 2-4º.

Про це у Facebook інформує обласний центр з гідрометеоррології.

У суботу, 9 березня, очікують мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці — слабкий туман. Вітер — північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі — 1-6º морозу, вдень — 5-10º тепла. Атмосферний тиск буде слабо падати.

10 березня прогнозують погоду з мінливою хмарністю, без опадів. Вітер — південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі — 1-6º морозу, вдень — 8-13º тепла. Атмосферний тиск буде падати.

У понеділок, 11 березня — хмарна погода з проясненнями. Вночі — без істотних опадів, вдень — невеликий дощ. Вітер — південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі — від 1º морозу до 4º тепла, вдень — 6-11º тепла. Атмосферний тиск суттєво не зміниться.

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