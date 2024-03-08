НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
З нічними морозами й переважно без опадів: яку погоду прогнозують на Рівненщині 9-11 березня
ПОГОДАРегіони

З нічними морозами й переважно без опадів: яку погоду прогнозують на Рівненщині 9-11 березня

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Прогноз погоди у березні
Фото: Суспільне Рівне

З нічними морозами й переважно без опадів — таку погоду найближчими днями прогнозують на Рівненщині. Температура вдень підвищиться на 2-4º.

Про це у Facebook інформує обласний центр з гідрометеоррології.

У суботу, 9 березня, очікують мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці — слабкий туман. Вітер — північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі — 1-6º морозу, вдень — 5-10º тепла. Атмосферний тиск буде слабо падати.

10 березня прогнозують погоду з мінливою хмарністю, без опадів. Вітер — південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі — 1-6º морозу, вдень — 8-13º тепла. Атмосферний тиск буде падати.

У понеділок, 11 березня — хмарна погода з проясненнями. Вночі — без істотних опадів, вдень — невеликий дощ. Вітер — південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі — від 1º морозу до 4º тепла, вдень — 6-11º тепла. Атмосферний тиск суттєво не зміниться.

Суспільне Рівне в Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook

Топ дня
Зеленський та Ердоган
Зеленський у Туреччині, Естонія анонсувала новий пакет допомоги Україні. 745 день війни. Онлайн Важливо
Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Премʼєр Туск зустрівся з фермерами: угод досягнуто не було, а протестувальники анонсували нову акцію на 20 березня
Премʼєр Туск зустрівся з фермерами: угод досягнуто не було, а протестувальники анонсували нову акцію на 20 березня ЗМІ
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Джамала та &quot;20 днів у Маріуполі&quot;: стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024
Джамала та "20 днів у Маріуполі": стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Вночі нижче нуля: погода на Донеччині 9 березня
Вночі нижче нуля: погода на Донеччині 9 березня
Якою буде погода в Одесі та області найближчими днями
Якою буде погода в Одесі та області найближчими днями
Якою буде погода в Івано-Франківську та області 10 березня
Якою буде погода в Івано-Франківську та області 10 березня
Тернопільський став
Малохмарно, без опадів: прогноз погоди на Тернопільщині на вихідні
На початок