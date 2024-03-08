Рівненський обласний академічний обласний театр ляльок готує виставу "Хлопчик зі скрипкою у грудях". Вона присвячена музиканту, композитору Володимиру Івасюку та його батьку. Автором та режисером постановки є заслужений артист України Станіслав Лозовський.

В етері Українського радіо Рівне він розповів про роботу над виставою.

В основі постановки — біографічна повість "Монолог перед обличчям сина", яку написав батько Володимира Івасюка — Михайло.

"В книжці Михайло Григорович дуже гарно описав життя Володимира, оскільки в щоденник він записував всю інформацію про маленького Володю, починаючи з перших днів життя. Це те, чого ніхто не знає. Для нас Володимир Івасюк — це великий композитор, але для батька він був не тільки великим композитором, а ще й просто сином. І от саме про це буде вистава".

Творча група опрацювала цю інформацію, також спілкувалися із сестрами композитора.

"Є дуже багато моментів, які хотілося б показати. Ми стараємось знайти баланс між тим, щоб показати моменти трепетності Володимира, його великої життєлюбності, спраглості до знань, працьовитості і тим, що все-таки ця історія від тата. Він завжди є тим стержнем, на який опирається ця історія", — зазначив Станіслав Лозовський.

Станіслав Лозовський і Наталка Гуріна під час етеру на Українське радіо. Рівне. Фото: Facebook Рівненський академічний обласний театр ляльок

Головна художниця Рівненського академічного обласного театру ляльок Наталка Гуріна розповіла, як працювала над візуалізацією вистави:

"Для мене було дуже важливо знайти якісь сильні образи, які б відображали світ Михайла і Володимира. У Володі було метафоричне сприйняття світу, як у творчої людини. Тато його дуже розумів і всі їхні розмови, які представлені в книзі, показують наскільки близьким було їхнє спілкування, наскільки вони були відверті. Дуже цікаві образи я взяла для себе саме з їхніх діалогів".

Наталка Гуріна додала, що у виставі задіяні кілька ляльок Володимира Івасюка, щоб показати різні етапи життя композитора. Також буде лялька батька.

Зі слів Станіслава Лозовського, вистава "Хлопчик зі скрипкою у грудях" орієнтована на старшокласників і дорослих:

"В анотації до книги "Монолог перед обличчям сина" написано, що вона буде корисна педагогам, а також людям, які збираються стати батькам. І це дійсно так, тому що навіть якість спілкування в сім'ї — це те, що можна взяти собі до роздумів. Ми зараз на етапі, коли вже розподіляємо текст і стараємось зробити композиційні моменти. Це початок, але бачу по акторах, що їм цікаво. Вони вже перечитали біографічні книжки, хто ще не прочитав — дочитує".

Прем'єру постановки планують на квітень, точної дати ще немає. Показ вистави відбудеться на сцені театру ляльок в укритті. Воно розраховане на 40 глядачів.

Авторка: Ольга Шевчук

Суспільне Рівне в Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook