Через влучання "Шахеда" 2 березня по багатоповерхівці в Одесі загинуло 12 людей. Серед них — чоловік Анастасії Погожиної та її 3-річний син. Сама жінка дивом залишилась жива після падіння з восьмого поверху. Кілька годин була під завалами. Зараз з чисельними переломами перебуває в лікарні, перенесла дві операції. Кореспондентам Суспільного вдалось поспілкуватись з її мамою та колишнім чоловіком.

Наталя Мартинюк, мати Анастасії, разом з її братами та сестрами виїхали на початку повномасштабної війни за кордон. Зараз у Німеччині. Батько Анастасії добровольцем став на захист країни. Сама жінка залишилась в Одесі, оскільки не хотіла покидати свого чоловіка.

Наталя Мартинюк — мати Анастасії Погожиної. Фото: Суспільне Одеса

Наталя згадує, щодня спілкувалась відеозв'язком з донькою та онуком. Того дня також.

"Ввечері ми говорили й Маркуша мені каже: "Мама, баба не показуйте, я дивлюсь мультики!" Він у нас був дуже самостійний. І Настя каже: "Все, матусю, бувай, спокійної ночі". І я кажу теж: "Спокійної ночі". Кожного дня по відеозв`язку спілкувались і завжди бажаєш мирного неба", — згадує жінка останню розмову напередодні удару російського дрона.

Володимир Бондаренко — колишній чоловік Анастасії. Мають спільного сина Даню. Про те, що сталось, дізнався від батька Анастасії.

"На той час було вже відомо що чоловік Насті загинув, а Марка ще шукали. Потім ми вже поїхали у лікарню", — розповів він.

Володимир Бондаренко — колишній чоловік Анастасії Погожиної. Фото: Суспільне Одеса

Зранку в одному з телеграм-каналів Наталя побачила, що з-під завалів дістали жінку. Каже, були впевнена, що це саме її донька. Вже від рятувальників дізналась страшні подробиці:

"Маркуша, на жаль, одразу загинув. Його коли знайшли, то вже впізнала моя мама, його прабабуся... Мені сказали надзвичайники, що коли її (Анастасію — ред.) знайшли, вона була притомна, встигла сказати своє ім’я. Вона пам’ятає, як це з нею трапилось, як вона летіла, удари, як вона провалилась в пустоту. Каже: "Я весь цей час у завалах кричала, стукала, провалювалась в безпам’ятство, потім прокидалась і знову кричала".

Анастасія разом з сином Марком. Фото: Instagram Анастасії

Як пояснила Наталя, її донька перебуває у важкому, але стабільному стані: має переломи тазу, ребер, лівої ноги, втратила багато крові.

"Зараз ми переживаємо такий момент, як жирова емболія. Тобто з переламаної кістки в організм по кровоносному руслу виходить кістковий мозок та жир. Це дуже небезпечно для серця та мозку. Лікарі зараз цей стан намагаються привести в норму, щоб її можна було транспортувати. І ми всі збираємо ресурси, щоб Настю перевезти в Німеччину і там проходити подальшу реабілітацію та лікування. Тому що лікарі кажуть, що це буде дуже довго – рік-півтора. І ми збираємось її звідси забирати", — зауважила Наталя Мартинюк.

Рятувальники шукають людей під завалами вщент зруйнованих верхніх поверхів під'їзду будинку, в який влучив російський дрон, Одеса, 3 березня 2024 року. Фото: Суспільне Одеса

Іграшковий ведмедик на завалах. Фото: Суспільне Одеса

Володимир переконаний, Настя — людина, яка ніколи не здається, і тому зможе одужати та перебороти все:

"Вона ніколи нікому не жалілась. І які б на її шляху не траплялись казуси, вона їх дуже легко борола. І навіть зараз, після такого горя, людина така, що вона буде боротися".

"Настя була фітнес-тренером. Я вчора на залишках брухту знайшла її браслет з "Вертикалі", напевно, це знак, що все буде добре, що вона ще буде працювати фітнес-тренером, продовжить свою спортивну діяльність. Вона дуже любить спорт, вона енергійна, дуже спортивна. Ми її витягнемо, вилікуємо і все в неї буде добре", — розповіла Наталя.

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