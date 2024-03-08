Тисяча тюльпанів та троянд різних кольорів та сортів. У благодійній кав’ярні "Благокава", що у Полтаві волонтери продають квіти, щоб закрити збір на спеціальне спорядження для військових 37-ї бригади військово-морських сил України.

Полтавці купують квіти у волонтерів. Суспільне Полтава

Про це Суспільному розповіла голова благодійної організації "Полтавський батальйон небайдужих" Наталія Гранчак.

Максим Мірошніченко прийшов обирати квіти, щоб привітати зі святом 8 березня дружину та двох донечок.

Кав'ярня "Благокава". Суспільне Полтава

"Я купляю квіти винятково у "Благокаві", тому що всі виручені кошти йдуть на благодійність і допомагають нашим хлопцям. Квіти придбав, задонатив, поїхав привітаю", — розповів місцевий житель Максим Мірошніченко.

У благодійній кав’ярні, що поблизу Свято-Успенського собору у Полтаві, квіти волонтери продають другий день. Зібрані гроші спрямують на закупівлю спеціального спорядження для військових, каже Наталія Гранчак.

Волонтери збирають гроші на бінокуляр. Суспільне Полтава

"Нам привезли тисячу тюльпанів та троянд, дуже багато. І сподіваюся, що цими квітами закриємо збір на бінокуляр для 37-ї бригади військово-морських сил України. Потрібно 143 тисячі гривень і нам лишилося ще зібрати десь 25 тисяч", — продовжила голова БО "Полтавський батальйон небайдужих" Наталія Гранчак.

Нині волонтери вже продали більше 500 штук квіток. Долучився до благодійної акції і Сергій Непокупний. Про неї, каже, дізнався із соцмереж.

Волонтери продають понад тисячу квітів. Суспільне Полтава

"Дружині і донці купив. А тут, тому, що на ЗСУ йдуть гроші", — сказав Сергій Непокупний.

"Багато хто приходить, замовляє наперед, за декілька днів телефонують, кажуть: "Відкладіть нам, ми будемо брати саме у вас, щоб підтримати збори"", — продовжила Наталія Гранчак.

За виручені гроші придбають спорядження для військових 37-ї бригади військово-морських сил України. Суспільне Полтава

Як розповіла Наталія Гранчак, такі благодійні акції із продажу квітів влаштовують вже учетверте. Квіти для продажу надають благодійники.

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