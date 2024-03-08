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Тисяча тюльпанів та троянд: у Полтаві волонтери продають квіти, щоб купити бінокуляр військовим
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Тисяча тюльпанів та троянд: у Полтаві волонтери продають квіти, щоб купити бінокуляр військовим

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Тисяча тюльпанів та троянд різних кольорів та сортів. У благодійній кав’ярні "Благокава", що у Полтаві волонтери продають квіти, щоб закрити збір на спеціальне спорядження для військових 37-ї бригади військово-морських сил України.

Тисяча тюльпанів та троянд: у Полтаві волонтери продають квіти, щоб купити бінокуляр військовим
Полтавці купують квіти у волонтерів. Суспільне Полтава

Про це Суспільному розповіла голова благодійної організації "Полтавський батальйон небайдужих" Наталія Гранчак.

Максим Мірошніченко прийшов обирати квіти, щоб привітати зі святом 8 березня дружину та двох донечок.

Тисяча тюльпанів та троянд: у Полтаві волонтери продають квіти, щоб купити бінокуляр військовим
Кав'ярня "Благокава". Суспільне Полтава

"Я купляю квіти винятково у "Благокаві", тому що всі виручені кошти йдуть на благодійність і допомагають нашим хлопцям. Квіти придбав, задонатив, поїхав привітаю", — розповів місцевий житель Максим Мірошніченко.

У благодійній кав’ярні, що поблизу Свято-Успенського собору у Полтаві, квіти волонтери продають другий день. Зібрані гроші спрямують на закупівлю спеціального спорядження для військових, каже Наталія Гранчак.

Тисяча тюльпанів та троянд: у Полтаві волонтери продають квіти, щоб купити бінокуляр військовим
Волонтери збирають гроші на бінокуляр. Суспільне Полтава

"Нам привезли тисячу тюльпанів та троянд, дуже багато. І сподіваюся, що цими квітами закриємо збір на бінокуляр для 37-ї бригади військово-морських сил України. Потрібно 143 тисячі гривень і нам лишилося ще зібрати десь 25 тисяч", — продовжила голова БО "Полтавський батальйон небайдужих" Наталія Гранчак.

Нині волонтери вже продали більше 500 штук квіток. Долучився до благодійної акції і Сергій Непокупний. Про неї, каже, дізнався із соцмереж.

Тисяча тюльпанів та троянд: у Полтаві волонтери продають квіти, щоб купити бінокуляр військовим
Волонтери продають понад тисячу квітів. Суспільне Полтава

"Дружині і донці купив. А тут, тому, що на ЗСУ йдуть гроші", — сказав Сергій Непокупний.

"Багато хто приходить, замовляє наперед, за декілька днів телефонують, кажуть: "Відкладіть нам, ми будемо брати саме у вас, щоб підтримати збори"", — продовжила Наталія Гранчак.

Тисяча тюльпанів та троянд: у Полтаві волонтери продають квіти, щоб купити бінокуляр військовим
За виручені гроші придбають спорядження для військових 37-ї бригади військово-морських сил України. Суспільне Полтава

Як розповіла Наталія Гранчак, такі благодійні акції із продажу квітів влаштовують вже учетверте. Квіти для продажу надають благодійники.

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