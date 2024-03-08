У Полтаві за тиждень народилася майже 80 дітей

У медичних закладах Полтавської громади за тиждень народилася 77 дітей. Це дані з двох медичних установ.
Як повідомили на офіційній Facebook-сторінці департаменту охорони здоров’я Полтавської міськради, серед 77 новонароджених ― 33 дівчинки та 44 хлопці. Зокрема:
- у міському перинатальному центрі народилася 35 дітей;
- у перинатальному центрі обласної лікарні ― 42 дитини.
Це дані від 1 до 8 березня. За попередній тиждень у полтавських медзакладах новонароджених було 58.
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