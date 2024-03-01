У Полтаві за тиждень народилось 58 дітей

У медичних закладах Полтавської громади за тиждень народилося 58 немовлят. Це дані з двох медичних установ.
Як повідомили на офіційній Facebook-сторінці департаменту охорони здоров’я Полтавської міськради, серед 58 новонароджених ― 26 дівчат та 32 хлопців. Зокрема:
- у міському перинатальному центрі народились 40 дітей;
- у перинатальному центрі обласної лікарні ― 18 немовлят.
Це дані від 23 лютого до 1 березня. За попередній тиждень у полтавських медзакладах новонароджених було 66.
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