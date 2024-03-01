НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Полтаві за тиждень народилось 58 дітей
ДІТИМЕДИЦИНАРегіони

У Полтаві за тиждень народилось 58 дітей

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
У Полтаві за тиждень народилось 58 дітей
Ілюстративне. Ілюстративне фото. Рexels

У медичних закладах Полтавської громади за тиждень народилося 58 немовлят. Це дані з двох медичних установ.

Як повідомили на офіційній Facebook-сторінці департаменту охорони здоров’я Полтавської міськради, серед 58 новонароджених ― 26 дівчат та 32 хлопців. Зокрема:

  • у міському перинатальному центрі народились 40 дітей;
  • у перинатальному центрі обласної лікарні ― 18 немовлят.

Це дані від 23 лютого до 1 березня. За попередній тиждень у полтавських медзакладах новонароджених було 66.

Читайте і дивіться Суспільне Полтава на платформах:

Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook

Топ дня
Командир 10-ї Сакської бригади морської авіації ВМС ЗСУ Ігор Бедзай
Річниця передислокації української авіації з оточеного аеродрому "Саки": як відбувалася ризикована операція Ексклюзивно
Одеса
Кількість загиблих в Одесі збільшилась, над Кримом збили 38 безпілотників — головні новини ранку 3 березня
Росія
На війні в Україні армія РФ втратила 1160 солдатів і 16 танків за добу — Генштаб
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення з армією РФ — Генштаб
В Одесі під завалами шукають людей. Новини 3 березня
В Одесі під завалами шукають людей, Німеччина розслідує перехоплення розмови офіцерів Бундесверу. 739 день війни. Онлайн Оновлюється

Вибір редакції
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Дізнайтесь більше
ДТП з неповнолітніми на мотоциклі у Здолбунові
В ДТП на Рівненщині травмувалися водій і неповнолітній пасажир мотоцикла
Акробатка Олександра Шабалтій з Донеччини, Дніпро
"Це тільки її бажання та жага". Як тренується семирічна акробатка з Маріуполя, яка встановила рекорд України
Прийняли пологи у швидкій. На Закарпатті 36-річна жінка народила восьму дитину
Прийняли пологи у швидкій. На Закарпатті 36-річна жінка народила восьму дитину
На Івано-Франківщині від початку 2024 року всиновили трьох дітей — ОВА
На Івано-Франківщині від початку 2024 року всиновили трьох дітей — ОВА
На початок