Що почитати? Віктор Домонтович "Без ґрунту"

Віктор Домонтович відомий як один із зачинателів інтелектуального роману в українській літературі, автор романізованих біографій ("Романи Куліша", "Аліна і Костомаров"), літературознавець-дослідник, археолог і соціальний антрополог, історик і культуролог.

Така рекомендація від докторки педагогічних наук, професорки кафедри української мови та літератури НУЧК імені Т.Г. Шевченка Ольги Лілік.

З-поміж його художніх творів на читацьку увагу заслуговують романи "Доктор Серафікус", "Дівчинка з ведмедиком" і "Без ґрунту".

Події роману Домонтовича "Без ґрунту" відбуваються у 1920–30-ті роки. В основі сюжету – поїздка столичного мистецтвознавця Ростислава Михайловича у відрядження до міста свого дитинства — Катеринослава, а зараз Дніпра.

Він має сприяти вирішенню долі Варязької церкви, величної архітектурної пам’ятки, недобудованого собору видатного архітектора Степана Линника, що був вчителем самого Ростислава Михайловича. Щодо існування згаданої церкви, ототожнення головного героя з автором, а також прототипу його вчителя до сьогодні в науковому середовищі тривають дискусії.

В цьому романі загалом репрезентовані суспільно-історичний і мистецький контексти: автор прагне осмислити особливості функціювання барокових і візантійських традицій в українській архітектурі.

Герої роману демонструють різні життєві позиції як щодо майбутнього Варязької церкви, так і стосовно подальшого суспільного розвитку, подекуди приділяють увагу на духовній кризі свого сьогодення чи пропагують ідеали комуністичної утопії.

У контексті сюжетних колізій Домонтович формулює філософську концепцію безґрунтянства, яке проявляється в різних вимірах: як дистанціювання від землі й природи; як втрата зв’язку із місцем свого народження, з малою батьківщиною; як культурно-історична криза; як розірваність зв’язків із Богом.

Роман "Без ґрунту" — один із тих творів, що сприяють руйнуванню стереотипів щодо української літератури як меншовартісної й не здатної до висвітлення філософських проблем. У творі динамічний сюжет, є любовні колізії, різноманітні й суперечливі образи, а також достовірно описана атмосфера 20-30-х років ХХ століття в Україні.

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