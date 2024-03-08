Вцілили лише стіни. У Цвітному на Кіровоградщині згорів будинок культури

У селі Цвітне Олександрівської громади Кропивницького району Кіровоградської області згорів будинок культури та бібліотека. Вціліли лише стіни.

Староста села Яна Просяник розповіла Суспільному, про пожежу дізналася о 21:00, їй зателефонувала художня керівниця будинку культури.

"Займання було з задньої частини будинку культури, десь посередині приміщення. Причини встановити ми не змогли. На виклик приїхали поліцейські та рятувальники. Гасили пожежу до доугої години ночі, але тліє й досі. Уцілили лише стіни. Встигли винести проєктор, принтер і процесор. Покрівля, та все що було в середині, вигоріло".

Електрична проводка у будинку культури була нова, говорить староста, як причину пожежі пічне опалення також виключає.

"Працівники учора топили плиту з 9 до 11 ранку. Пожежа сталася увечері, у плиті до того часу все перегоріло. До того ж, загорання було не у тій частині будинку, де розташована плита, а в протилежній. Рятувальники припускають, що на горищі можливо від димаря пішло загорання".

Яна Просяник розповіла, будинок культури був найкращій у громаді. Цьогоріч планували відкрити музей – в одній з кімнат зробили ремонт та відтворили старовинну піч. Майже закінчили оформлювати експозиції.

"Все, що ми збирали роками, що зносили односельці – глечики, суконні ряднини, старовинні скрині, гончарство – все згоріло. Будинок культури у нас був відремонтований, сучасний, облаштований".

За словами старости, у будинку культури зберігалося музичне обладнання, інвентар, костюми, була бібліотека.

Будинок у селі Цвітне до пожежі. Фото: сайт Район Олександрівка

Речниця служби надзвичайних ситуацій в області Оксана Мачак розповіла, рятувальники повідомлення про пожежу отримали о 20:50. Після прибуття на місце виклику встановили, що горить 300 м2 покрівлі та перекриття. О 02:15 пожежу загасили. Причину займання встановлюють.