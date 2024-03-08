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У дев'яти громадах Дніпропетровщини позбулися всіх топонімів, пов’язаних з РФ
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У дев'яти громадах Дніпропетровщини позбулися всіх топонімів, пов’язаних з РФ

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Верхівцевська громада Кам’янського району – одна з перших на Дніпропетровщині, де позбулися всіх топонімів, пов’язаних з російською імперською політикою. Нові назви отримали сорок вулиць, розповів Суспільному міський голова Михайло Світлик. Всього в області завершили перейменування у дев'яти громадах.

За словами Михайла Світлика, процес перейменування у Верхівцевській громаді тривав з 2022 року.

"Ми давали історичні назви, які більш до нашої місцевості підходять. В робочі групи брали краєзнавців наших місцевих істориків наших шкіл — першої й другої, ну і небайдужих мешканців, активістів. Була у нас вулиця Некрасова, стала Ярослава Мудрого", — сказав міський голова Верхівцевого

У дев'яти громадах Дніпропетровщини позбулися всіх топонімів, пов’язаних з РФ
Михайло Світлик. Фото: Суспільне Дніпро

Кореспонденти Суспільного запитали у місцевих жителів, як вони ставляться до перейменування.

"Я живу на вулиці Першотравневій, — раніше. Зараз це Небесної Сотні. І мені більше подобається варіант, який зараз", — сказала Таїсія.

У дев'яти громадах Дніпропетровщини позбулися всіх топонімів, пов’язаних з РФ
Таїсія. Фото: Суспільне Дніпро

"Ну якщо дивитися, як воно було по старому, якщо змінять на нові назви, то мені здається, люди просто будуть плутатися якось, я не знаю”, — відповів Віктор.

У дев'яти громадах Дніпропетровщини позбулися всіх топонімів, пов’язаних з РФ
Віктор. Фото: Суспільне Дніпро

“Ставлюся добре, тому що у нашій державі усе російське має бути викорінене. Споконвіку нас гнобили. Всіх бандитів зробили героями, а наших героїв бандитами”, — сказав Анатолій.

У дев'яти громадах Дніпропетровщини позбулися всіх топонімів, пов’язаних з РФ
Анатолій. Фото: Суспільне Дніпро

Завершили перейменування у дев'яти громадах Дніпропетровщини, повідомив керівник Українського центру історико-культурних стратегій Сергій Волинець. У 77 процес ще триває.

"В одних громадах, — доволі велика кількість топонімів, які необхідно було перейменувати. Деякі громади тривалий час не починали цей процес або проводили його повільно. Загалом по області перейменовано понад 3400 топонімів. Це починаючи з 2022 року", — розповів він.

У дев'яти громадах Дніпропетровщини позбулися всіх топонімів, пов’язаних з РФ
Сергій Волинець. Фото: Суспільне Дніпро

У дев'яти громадах Дніпропетровщини позбулися всіх топонімів, пов’язаних з РФ
Громади, у яких завершили перейменування. Фото: Суспільне Дніпро

У громадах мають перейменувати топоніми, які підпадають під закон про деколонізацію, до 27 квітня. Якщо міськрада не встигне — цим займуться в обласній адміністрації, розказав Сергій Волинець. На це вони матимуть три місяці.

Що відомо про перейменування вулиць та інших об'єктів на Дніпропетровщині

У 2023 році на Дніпропетровщині в рамках деколонізації змінили 1185 топонімів. Лідером з перейменування став Кам'янський район.

У Кривому Розі виявили 430 топонімів, пов’язаних із Росією.

Автор — Андрій Незнаєнко.

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