8 березня у Хмельницькому: скільки вартують квіти та чи є попит

У Хмельницькому цьогоріч менше людей купують квіти у Міжнародний жіночий день, в порівнянні з минулим роком. Найчастіше букети беруть чоловіки, каже Суспільне Хмельницький продавчиня квітів Дар’я Мельник.

Психологиня Тетяна Матвійчук розповіла Суспільне Хмельницький чи важливо зараз дарувати й отримувати квіти.

Вранці восьмого березня у середмісті Хмельницького створили локацію, де продають квіти. Там встановили п'ять наметів з тюльпанами, вазонами й композиціями квітів. Продавчиня Дар’я Мельник говорить, що її сім’я вирощує тюльпани, тому щороку торгують ними.

"Найбільше квіти продаються саме восьмого березня. Сьомого березня не дуже ажіотаж був, а ось вранці й до обіду восьмого — рух. До речі, я помітила, що сьомого березня купували жінки, а сьогодні — чоловіки", — каже Дар'я Мельник.

У середмісті розгорнули квітковий ринок, 8 березня 2024, Хмельницький. Фото: Суспільне Хмельницький

У порівнянні з минулим роком покупців поменшало, каже продавчиня. У рік початку повномасштабного вторгнення багато квітів роздали безкоштовно, говорить Дар'я: "роздавали в шпиталі, в будинку для людей похилого віку. І на вулиці жінкам роздавали".

Один тюльпан восьмого березня вартує 40 гривень, 8 березня 2024, Хмельницький. Фото: Суспільне Хмельницький

Ціни на квіти залежать від їх сорту і розміру букета, розповідає продавчиня Ніна: "В загальному, якщо більший букет, він коштує 450 гривень, менший — 350 гривень, тюльпани всі в одну ціну — 40 гривень за штучку".

Чоловік обирає квіти, 8 березня 2024, Хмельницький. Фото: Суспільне Хмельницький

Традиція дарувати квіти восьмого березня склалася історично, розповідає психологиня Тетяна Матвійчук. Квіти можуть приносити радість, як тому, хто отримує так і тому, хто дарує.

"Людина довго перебувати в стані такої напруги, пригніченості, насправді дуже важко і виснажливо для нашої психіки. Тому маленькі радості ніхто не скасовував", — каже Тетяна Матвійчук.

В ятках продають і композиції з квітів, 8 березня 2024, Хмельницький. Фото: Суспільне Хмельницький

Окремий вибір кожного чи дарувати квіти, розповідає Тетяна Матвійчук. Радість людині може принести й просто привітання: "Можливо, дійсно є сенс розглянути питання, чи потрібно дарувати величезний букет квітів, який коштує занадто дорого. Можливо варто ці кошти задонатити й це буде більш значущим для людини, коли ми розуміємо, що ми вносимо щось для нашої перемоги".

Продають і квіти у горщиках, 8 березня 2024, Хмельницький. Фото: Суспільне Хмельницький

Як розповіла продавчиня Дар’я Мельник, доставку квітів для своїх дружин замовляли й військові, які зараз на фронті. Психологиня Тетяна Матвійчук каже, такий формат дуже слушний для підтримки стосунків в умовах війни: "Дуже важко нашим військовим у зоні бойових дій, і це якраз дистанція, яка дуже важко витримується багатьма людьми, і відповідно, сім’ям дуже важко підтримувати ті стосунки. І жінкам, які є тут, їм також важко чекати. Для жінки важливе розуміння того, що вона потрібна".

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