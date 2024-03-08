На Уманщині чоловіка звинувачують у вбивстві колишнього співмешканця матері. У разі доведення вини йому загрожує до десяти років в'язниці.

Про це Суспільному розповіла речниця Черкаської обласної прокуратури Богдана Кулик.

За даними слідства, вбивство сталося наприкінці грудня 2023 року.

Підозрюваному 30 років. Він — житель села Бабанка, що на Уманщині. Коли все сталося, він був у стані алкогольного сп’яніння.

"Він побив колишнього співмешканця своєї матері. Завдав численних ударів руками та ногами по голові і тулубу. 44-річний чоловік помер на місці", — розповіла вона.

Кримінальне провадження відкрили за фактом нанесення тілесних ушкоджень, що спричинили смерть (частина 2 статті 121 Кримінального кодексу України). Обвинувальний акт скерували до суду.

Обвинуваченому обрали запобіжний захід – тримання під вартою. У разі доведення вини йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

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