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Лисиця, яку спіймали у центрі Кропивницького, померла. У неї підтвердили сказ
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Лисиця, яку спіймали у центрі Кропивницького, померла. У неї підтвердили сказ

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Лисиця, яку спіймали у центрі Кропивницького, померла. У неї підтвердили сказ
Лисиця, яку спіймали у Кропивницькому в Ковалівському парку поблизу філармонії, померла. Фото: Суспільне Кропивницький

Лисиця, яку спіймали у центрі Кропивницького 6 березня, померла. У неї підтвердили сказ.

Про це Суспільному розповіла речниця Держпродспоживслужби у Кіровоградській області Наталія Шевченко. Ввечері стан тварини погіршився: вона відмовилася від їжі, підвищилося слиновиділення, з'явилося утруднення ковтання, пізніше почала лякатись води. Всі ці симптоми є клінічними ознаками захворювання на сказ.

Ветеринари з використанням спеціальних захисних рукавиць вводили лисиці заспокійливі та знеболювальні, аби полегшити її стан, розповіла Наталія Шевченко.

Вранці тварина стала агресивною, не підпускала до себе, кидалася та гризла залізну огорожу вольєра. Лисиця померла. Патологічний матеріал передали до Кіровоградської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби для встановлення діагнозу. Кінцевий результат лабораторного дослідження підтвердив, що тварина була хвора на сказ.

Наталія Шевченко радить усім людям, які були в парку "Ковалівський" 6 березня та могли мати контакт з лисицею, терміново звернутися до лікарні для проходження курсу антирабічної вакцинації. Вчасне реагування може врятувати життя, адже хвороба на сказ невиліковна.

Власників домашніх тварин, яких утримують поблизу парку, чи вигулювали у цей день, просять звернутися до ветлікарні для профілактичної вакцинації, якщо цього не робили раніше. Вакцина безплатна.

Контакти державних ветеринарних установ області - http://surl.li/qvgll

Коли в області фіксували останній випадок сказу

Епідситуація зі сказом у людей в Україні погіршується щороку, говорить головна санітарна лікарка Кіровоградщини Надія Оперчук. На це впливає воєнний стан, тому що дикі тварини мігрують з регіонів, де тривають бойові дії. Якщо у 2021 році сказ серед людей не реєструвався, то у 2022-му були два смертельні випадки на Житомирщині та Харківщині. З початку цього року померла одна людина.

Що стосується Кіровоградщини, то останній випадок був у 2019 році на той час у Петрівському районі (нині Олександрійський). Помер чоловік, його вкусила невакцинована домашня собака.

У місті служби з вилову диких тварин немає, розповів Суспільному начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій міськради Сергій Коваленко. Якщо містяни їх побачать радить телефонувати за номером 101 та 102.

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