НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Львівщині школярі складатимуть мультипредметний тест в укриттях
ОСВІТАДІТИШКОЛАТЕСТРегіони

На Львівщині школярі складатимуть мультипредметний тест в укриттях

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
На Львівщині школярі складатимуть мультипредметний тест в укриттях
Фото ілюстративне: Суспільне Луцьк

У 2024 році на Львівщині учні складатимуть національний мультипредметний тест (НМТ) в укриттях. Це необхідно для того, щоб у випадку повітряної тривоги школярі не переривали тестування.

Про це під час брифінгу розповів директор департаменту освіти та науки Львівської обласної військової адміністрації Олег Паска.

"Під час повітряної тривоги учні змушені перериватися і спускатися в укриття. Якщо тривога триває понад певну норму часу, то доводиться переносити на інші дні складання тесту. Це впливає на результати тесту. Тому ми поставили перед собою амбітне завдання: зробити все, щоби національний мультитест учні складали в укриттях", — каже посадовець.

Так укриття з комп’ютерною технікою будуть облаштовані у вишах Львова. Вимоги до укриттів такі: чисте приміщення з хорошою вентиляцією та дротовий інтернет, адже Wі-Fі може не впоратись з навантаженням.

"Після того як учні, які складатимуть мультитест, зареєструються, ми проведемо ще один брифінг. Проте дати і адреси проведення тесту ми не розголошуватимемо", — попередив Олег Паска.

За словами директорки Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариси Середяк, реєстрація на національний мультипредметний тест розпочнеться 14 березня і триватиме до 11 квітня.

"Я закликаю всіх не заходити 14 березня на сайт. У вас є місяць, щоби ознайомитися, які документи потрібні, підготувати їх та спокійно зареєструватися", — говорить вона.

У Львівській області для тих, хто не знає як зареєструватися, сумнівається чи не має доступу до інтернету, працюватиме пункт реєстрації у приміщенні НУ "Львівська політехніка".

За словами Лариси Середяк, реєструватися на складання НМТ можуть цьогорічні випускники шкіл та випускники минулих років, випускники коледжів та ліцеїв, які планують вступати до вишів та коледжів.

"Цього року вступники складатимуть тест з чотирьох предметів. Обов’язковими є українська мова, математика та історія України. Четвертий предмет можна обрати самостійно з тих, які пропонують у центрі оцінювання якості освіти. Це – фізика, хімія, біологія, географія, українська література, англійська, французька, німецька або іспанська мови", — каже Лариса Середяк.

Жінка додає, що над тестом учасники працюватимуть чотири з половиною години.

Топ дня
Зеленський та Ердоган
Зеленський у Туреччині, Естонія анонсувала новий пакет допомоги Україні. 745 день війни. Онлайн Важливо
Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Премʼєр Туск зустрівся з фермерами: угод досягнуто не було, а протестувальники анонсували нову акцію на 20 березня
Премʼєр Туск зустрівся з фермерами: угод досягнуто не було, а протестувальники анонсували нову акцію на 20 березня ЗМІ
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Джамала та &quot;20 днів у Маріуполі&quot;: стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024
Джамала та "20 днів у Маріуполі": стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
музей підручника математики кроп
У Кропивницькому діє музей історії шкільного підручника математики
Радіоастрономічна обсерваторія після російської окупації та боїв, Харківщина, Волохів Яр
Інститут іоносфери приєднають до Харківського політехнічного інституту
Псевдовибори
В окупованому Скадовську на Херсонщині освітян примушують брати участь виборах президента РФ
Школярка Вікторія Лисенко
"Мій Шевченко": школярка з Херсонщини перемогла на конкурсі есе учнівської та студентської молоді
На початок