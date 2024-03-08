На Львівщині школярі складатимуть мультипредметний тест в укриттях

У 2024 році на Львівщині учні складатимуть національний мультипредметний тест (НМТ) в укриттях. Це необхідно для того, щоб у випадку повітряної тривоги школярі не переривали тестування.

Про це під час брифінгу розповів директор департаменту освіти та науки Львівської обласної військової адміністрації Олег Паска.

"Під час повітряної тривоги учні змушені перериватися і спускатися в укриття. Якщо тривога триває понад певну норму часу, то доводиться переносити на інші дні складання тесту. Це впливає на результати тесту. Тому ми поставили перед собою амбітне завдання: зробити все, щоби національний мультитест учні складали в укриттях", — каже посадовець.

Так укриття з комп’ютерною технікою будуть облаштовані у вишах Львова. Вимоги до укриттів такі: чисте приміщення з хорошою вентиляцією та дротовий інтернет, адже Wі-Fі може не впоратись з навантаженням.

"Після того як учні, які складатимуть мультитест, зареєструються, ми проведемо ще один брифінг. Проте дати і адреси проведення тесту ми не розголошуватимемо", — попередив Олег Паска.

За словами директорки Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариси Середяк, реєстрація на національний мультипредметний тест розпочнеться 14 березня і триватиме до 11 квітня.

"Я закликаю всіх не заходити 14 березня на сайт. У вас є місяць, щоби ознайомитися, які документи потрібні, підготувати їх та спокійно зареєструватися", — говорить вона.

У Львівській області для тих, хто не знає як зареєструватися, сумнівається чи не має доступу до інтернету, працюватиме пункт реєстрації у приміщенні НУ "Львівська політехніка".

За словами Лариси Середяк, реєструватися на складання НМТ можуть цьогорічні випускники шкіл та випускники минулих років, випускники коледжів та ліцеїв, які планують вступати до вишів та коледжів.

"Цього року вступники складатимуть тест з чотирьох предметів. Обов’язковими є українська мова, математика та історія України. Четвертий предмет можна обрати самостійно з тих, які пропонують у центрі оцінювання якості освіти. Це – фізика, хімія, біологія, географія, українська література, англійська, французька, німецька або іспанська мови", — каже Лариса Середяк.

Жінка додає, що над тестом учасники працюватимуть чотири з половиною години.