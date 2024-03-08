Пам'ятні дошки відкрили трьом воїнам на Хмельниччині

У Полонному, що на Хмельниччині, відкрили меморіальні дошки трьом військовим Олександру Кравчуку, Андрію Заїці й Сергію Калініченко. Їх встановили на фасаді місцевого ліцею № 3 імені М. Свінціцького, де навчалися захисники.

Про це Суспільне Хмельницький розповіла начальниця відділу культури і туризму Виконавчого комітету Полонської міської ради Тетяна Ярославська.

Олександр Кравчук загинув 7 липня 2022 року під час артилерійського обстрілу поблизу населеного пункту Спірне Бахмутського району Донецької області. Йому було 48 років. Чоловік долучився до лав Збройних сил України з початку повномасштабного вторгнення. У нього залишились дружина і двоє дітей.

Вшанувати пам'ять військових під час відкриття меморіальних дошок прийшли рідні, друзі й місцеві жителі, березень 2024, Хмельниччина. Фото: Тетяна Ярославська

Старший сержант Андрій Заїка народився 1973 року у Полонному. Після закінчення школи проходив військову службу. Згодом нав­чався у На­ці­ональ­но­му тех­нічно­му уні­вер­си­те­ті Ук­ра­їни "Ки­ївсь­кий по­лі­тех­нічний ін­сти­тут". З сім'єю переїхав у Фастів. Спочатку працював начальником цеху на одному з підприємств у селі Борова Київської області, згодом — в одній зі столичних компаній. Пішов добровольцем на фронт. Слу­жив у скла­ді 53 ок­ре­мої мо­тос­трі­лець­кої бри­га­ди іме­ні Во­ло­ди­ми­ра Мо­но­ма­ха 1 стрі­лець­ко­го ба­таль­йону. Очолював взвод зв'язку. Помер 24 листопада 2022 року в госпіталі від поранень, отриманих 7 листопада під час виконання бойового завдання поблизу Бахмуту Донецької області. Захиснику було 49 років.

Сергій Калініченко був стрільцем-санітаром 3 механізованого батальйону військової частини. Загинув 12 жовтня 2022 року, виконуючи бойове завдання поблизу села Опитне Покровський району Донецької області. Воїну був 51 рік.

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