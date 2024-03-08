Пам'ятні дошки відкрили трьом воїнам на Хмельниччині

У Полонному, що на Хмельниччині, відкрили меморіальні дошки трьом військовим Олександру Кравчуку, Андрію Заїці й Сергію Калініченко. Їх встановили на фасаді місцевого ліцею № 3 імені М. Свінціцького, де навчалися захисники.
Про це Суспільне Хмельницький розповіла начальниця відділу культури і туризму Виконавчого комітету Полонської міської ради Тетяна Ярославська.
Олександр Кравчук загинув 7 липня 2022 року під час артилерійського обстрілу поблизу населеного пункту Спірне Бахмутського району Донецької області. Йому було 48 років. Чоловік долучився до лав Збройних сил України з початку повномасштабного вторгнення. У нього залишились дружина і двоє дітей.
Старший сержант Андрій Заїка народився 1973 року у Полонному. Після закінчення школи проходив військову службу. Згодом навчався у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут". З сім'єю переїхав у Фастів. Спочатку працював начальником цеху на одному з підприємств у селі Борова Київської області, згодом — в одній зі столичних компаній. Пішов добровольцем на фронт. Служив у складі 53 окремої мотострілецької бригади імені Володимира Мономаха 1 стрілецького батальйону. Очолював взвод зв'язку. Помер 24 листопада 2022 року в госпіталі від поранень, отриманих 7 листопада під час виконання бойового завдання поблизу Бахмуту Донецької області. Захиснику було 49 років.
Сергій Калініченко був стрільцем-санітаром 3 механізованого батальйону військової частини. Загинув 12 жовтня 2022 року, виконуючи бойове завдання поблизу села Опитне Покровський району Донецької області. Воїну був 51 рік.
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