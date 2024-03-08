Директорку Чернівецької гімназії №5 не можуть відсторонити від посади, поки триває перевірка. Раніше понад сотня батьків вимагали в міського управління освіти відсторонити очільницю закладу від посади та звільнити її. Це пов'язано з діями поліцейської, яка ймовірно під час виховної бесіди погрожувала дітям та принижувала їх.

У міському управлінні освіти створили робочу групу, яка вивчає ситуацію в гімназії. До її складу увійшли працівники управління освіти.

Поки група не надала висновків, відсторонити директорку не можуть. Про це у коментарі Суспільному розповів заступник начальника управління Денис Круглецький.

"Ми проконсультувалися з юристами. У законодавстві не передбачена можливість відсторонення у таких випадках. Ми володіємо фактами, які були оприлюднені в соцмережах. До обіду начальниця управління спілкувалася з батьками, після обіду працювала робоча група", – каже Круглецький.

За його словами, робоча група збирає письмові пояснення від директорки та працівників закладу. Коли цю інформацію опрацюють, зможуть робити попередні висновки.

Що відомо про директорку

З 2012 року Віра Сопетик очолювала НВК "Любисток", який реорганізували у гімназію №5. У 2020 році з нею та іншими керівниками закладів, які були не пенсійного віку, автоматично продовжили контракт на шість років. Зробили це згідно з законом "Про загальну середню освіту", каже Круглецький.

Що відомо про скандал у гімназії

6 березня у місцевих пабліках оприлюднили допис, в якому користувачі повідомляли, що під час бесіди на тему поведінки у школі представниця ювенальної поліції кричала на дітей, а також погрожувала їм. Згодом також оприлюднили аудіозапис частини бесіди. На ньому чути, як ймовірно поліцейська кричала на одну з учениць й змушувала її присідати, бо дівчина "не знає, що таке додаток". Коли дівчина відмовилася присідати через біль у ногах, жінка сказала їй після уроків зайти до кабінету з батьками.

Також на записі чути, як жінка кричить на дітей через розпущене волосся, кажучи: "Ви мене як побачили, одразу треба було завʼязувати "патли". А також критикувала одяг й казала: "Будете присідати всі мільйон разів".

"Якщо до вас не доходить через слово, коли вас просять, то дійде через біль у руках і ногах. У нас територія велика, прибирати є за ким", – чути на записі.

Батьки вимагають звільнення директорки

7 березня до гімназії прийшли понад сто батьків, які вимагали в управління освіти відсторонити директорку від виконання обов'язків, а згодом й звільнити її. Про це у коментарі Суспільному повідомила начальниця управління Ірина Ткачук.

Батько шестикласника Олександр вважає, що поведінка поліцейської та директорки може вплинути на психологічний стан дітей.

"Дитина може мати психологічну травму. Я вважаю, що це не є нормальним. Якщо дитина не знає, що таке прикметник, то її треба навчити, а не говорити їй, щоб присідала 40 чи 100 разів. Такою була поведінка поліцейської – це чути на записі. Директорка працює понад 30 років, у неї мають бути навички спілкування з дітьми", – каже Олександр.

Восьмикласниця Анна розповідає, що до її класу було упереджене ставлення – вчителі іноді відмовлялися проводити уроки. За її словами, в понеділок поліцейські перевіряли рюкзаки учнів. Водночас були без форми та не показали жодного документа.

"У середу почали опитувати. За одну неправильну відповідь ми присідали 10 разів. Я не присідала, бо була хвора. Один хлопець простояв у планці 10 хвилин, поки ніхто не відповість правильно", – каже дівчина.

Раніше Суспільне Чернівці розповідало у відео, що відомо про скандал у гімназії №5:

Вчителі скаржилися на поведінку учнів

Виховні бесіди з поліцією організували для учнів 5 та 8 класів через доповідні записки класних керівників. Зокрема, один з вчителів скаржився на неодноразове приниження з боку учнів. Зокрема, йшлося про погану поведінку учнів або їхню відсутність на уроках, а також образливу лайку. Про це у коментарі Суспільному розповіла директорка гімназії Віра Сопетик.

"Діти приходять на уроки без домашніх завдань, зошитів та підручників. Спільні збори з батьками не дали результатів. Батьки вірять дітям, що їм не задають домашніх завдань й, що іноді вчителів не було на уроках. Одна мама нам сказала: "Що я можу з ним зробити? Робіть, що хочете", – каже Сопетик.

Директорка була частково присутня на одній із зустрічей. Каже, коли побачила як діти присідають, сказала їм зупинитися – це зробили не всі. За словами Сопетик, дітей не принижували й насилля не було. Також вважає, що підстав для її звільнення немає.

"Якщо їх змусили поприсідати, не бачу у цьому нічого страшного. Вони на фізкультурі так само бігають і присідають. Не бачу великої провини, щоб писати заяву на звільнення. Маємо знайти порозуміння з батьками. Ми хочемо допомогти їм виховати гідних людей, але обов'язок батьків подивитися з чим дитина йде до школи", – каже директорка.

Правоохоронці розпочали службове розслідування щодо поліцейської

Ввечері, 6 березня, у соцмережах поліція виявила допис, в якому стверджувалося про ймовірні неправомірні дії поліцейської щодо учнів однієї з гімназій Чернівців. Про це Суспільному повідомила речниця нацполіції області Кароліна Маришева.

Наступного дня батьки дітей звернулися до районного управління поліції щодо можливих неправомірних дій керівництва гімназії та працівниці поліції.

Зараз у поліції перевіряють інформацію, про яку йшлося у дописі, та звернення батьків. Щодо поліцейської розпочали службове розслідування.

Суспільне Чернівці не змогло сконтактувати з поліцейською, аби отримати її коментар. Водночас готові оприлюднити її позицію, якщо отримаємо її.

Повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи села команді Суспільне Чернівці — пишіть на пошту редакції новин: [email protected]

Читайте Суспільне Чернівці у Telegram: головні новини