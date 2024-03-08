Внаслідок ракетного удару РФ по Чугуєву Харківської області вночі 8 березня пошкоджений магістральний водогін, що забезпечує водою все місто.

Про це повідомила міська голова Чугуєва Галина Мінаєва.

"Значних руйнувань зазнали житлові будинки, об'єкти торгівлі та побутового обслуговування. Додаткова складна проблема — пряме влучання в магістральний водогін, який забезпечує водою все місто. Наразі міська влада разом з комунальними службами роблять все необхідне, щоб мінімізувати наслідки ворожого удару", — сказано у повідомленні.

За словами заступника начальника Чугуївської міської військової адміністрації Ігоря Шепелєва, третина Чугуєва лишається без води внаслідок ракетного удару РФ.

Наслідки ракетного удару С-300 по Чугуєву, 8 березня 2024 року. Фото: Микита Ольховський/Суспільне Харків

Наслідки ракетного удару С-300 по Чугуєву, 8 березня 2024 року. Фото: Микита Ольховський/Суспільне Харків

Наслідки ракетного удару С-300 по Чугуєву, 8 березня 2024 року. Фото: Микита Ольховський/Суспільне Харків

Наслідки ракетного удару С-300 по Чугуєву, 8 березня 2024 року. Фото: Микита Ольховський/Суспільне Харків

Наслідки ракетного удару С-300 по Чугуєву, 8 березня 2024 року. Фото: Микита Ольховський/Суспільне Харків

Вибухи у Чугуєві пролунали о 00:05 8 березня, росіяни поцілили ракетою С-300 у землю в житловому районі. Семеро людей дістали поранень.

Доповнено 12:52. За словами заступника начальника Чугуївської МВА Ігоря Шепелєва, без водопостачання залишаються 2500 абонентів.

"Пошкоджені дві труби. Планується відновити приблизно до завтрашнього дня. Крайня точка — 10-11 година завтрашнього дня", — каже Шепелєв.

Окрім цього, були пориви ліній електропостачання, відновлювальні роботи тривають, зазначив заступник начальника адміністрації: "Думаю, до 3-4 години дня 100% населення будуть зі світлом".

Загалом пошкоджені три багатоповерхові будинки — один з яких на 90%, два приватні та готельно-розважальний комплекс.

Жителів пошкоджених будинків розселили по родичах: від проживання у гуртожитку вони відмовились, повідомив Ігор Шепелєв.

Доповнено 14:07. У Чугуєві відновили світло після нічного удару, повідомили в "Харківобленерго".

За інформацією начальника Чугуївського РЕМ Андрія Семенова, знеструмлені були 15 споживачів.

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