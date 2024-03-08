НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Третина Чугуєва лишається без води внаслідок ракетного удару РФ
ОбстрілиКОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИРегіони

Третина Чугуєва лишається без води внаслідок ракетного удару РФ

Доповнено
Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Внаслідок ракетного удару РФ по Чугуєву Харківської області вночі 8 березня пошкоджений магістральний водогін, що забезпечує водою все місто.

Про це повідомила міська голова Чугуєва Галина Мінаєва.

"Значних руйнувань зазнали житлові будинки, об'єкти торгівлі та побутового обслуговування. Додаткова складна проблема — пряме влучання в магістральний водогін, який забезпечує водою все місто. Наразі міська влада разом з комунальними службами роблять все необхідне, щоб мінімізувати наслідки ворожого удару", — сказано у повідомленні.

За словами заступника начальника Чугуївської міської військової адміністрації Ігоря Шепелєва, третина Чугуєва лишається без води внаслідок ракетного удару РФ.

Наслідки ракетного удару С-300 по Чугуєву, 8 березня 2024 року
Наслідки ракетного удару С-300 по Чугуєву, 8 березня 2024 року. Фото: Микита Ольховський/Суспільне Харків

Третина Чугуєва лишається без води внаслідок ракетного удару РФ: наслідки
Наслідки ракетного удару С-300 по Чугуєву, 8 березня 2024 року. Фото: Микита Ольховський/Суспільне Харків

Третина Чугуєва лишається без води внаслідок ракетного удару РФ 9
Наслідки ракетного удару С-300 по Чугуєву, 8 березня 2024 року. Фото: Микита Ольховський/Суспільне Харків

Наслідки ракетного удару С-300 по Чугуєву, 8 березня 2024 року
Наслідки ракетного удару С-300 по Чугуєву, 8 березня 2024 року. Фото: Микита Ольховський/Суспільне Харків

Наслідки ракетного удару С-300 по Чугуєву, 8 березня 2024 року 1
Наслідки ракетного удару С-300 по Чугуєву, 8 березня 2024 року. Фото: Микита Ольховський/Суспільне Харків

Вибухи у Чугуєві пролунали о 00:05 8 березня, росіяни поцілили ракетою С-300 у землю в житловому районі. Семеро людей дістали поранень.

Доповнено 12:52. За словами заступника начальника Чугуївської МВА Ігоря Шепелєва, без водопостачання залишаються 2500 абонентів.

"Пошкоджені дві труби. Планується відновити приблизно до завтрашнього дня. Крайня точка — 10-11 година завтрашнього дня", — каже Шепелєв.

Окрім цього, були пориви ліній електропостачання, відновлювальні роботи тривають, зазначив заступник начальника адміністрації: "Думаю, до 3-4 години дня 100% населення будуть зі світлом".

Загалом пошкоджені три багатоповерхові будинки — один з яких на 90%, два приватні та готельно-розважальний комплекс.

Жителів пошкоджених будинків розселили по родичах: від проживання у гуртожитку вони відмовились, повідомив Ігор Шепелєв.

Доповнено 14:07. У Чугуєві відновили світло після нічного удару, повідомили в "Харківобленерго".

За інформацією начальника Чугуївського РЕМ Андрія Семенова, знеструмлені були 15 споживачів.

Підписуйтесь на новини Харкова та області в Facebook, Viber, Instagram, Telegram, Youtube

Топ дня
Зеленський та Ердоган
Зеленський у Туреччині, Естонія анонсувала новий пакет допомоги Україні. 745 день війни. Онлайн Важливо
Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Премʼєр Туск зустрівся з фермерами: угод досягнуто не було, а протестувальники анонсували нову акцію на 20 березня
Премʼєр Туск зустрівся з фермерами: угод досягнуто не було, а протестувальники анонсували нову акцію на 20 березня ЗМІ
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Джамала та &quot;20 днів у Маріуполі&quot;: стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024
Джамала та "20 днів у Маріуполі": стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Наслідки обстрілу Українська 9 березня
Окупанти обстріляли три населених пункти, троє людей дістали поранення
Сили оборони відбили шість атак армії РФ на Оріхівському напрямку
Сили оборони відбили шість атак армії РФ поблизу Роботиного та західніше Вербового Запорізької області — Генштаб
Як живуть у Воздвижівці на Запоріжжі
"Село живе": що розповідають люди про нинішні будні в прифронтовій Воздвижівській громаді на Запоріжжі
Родини, які евакуювали з Приморського
З прифронтового Приморського Запорізької області поліцейські евакуювали дві багатодітні родини
На початок