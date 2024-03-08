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На Львівщині 8 березня попрощаються із захисником Віктором Лавренчуком
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На Львівщині 8 березня попрощаються із захисником Віктором Лавренчуком

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На Львівщині 8 березня попрощаються із захисником Віктором Лавренчуком
Фото: пресслужба Львівської ОВА

Сьогодні, 8 березня, на Львівщині відбудеться прощання із військовим Віктором Лавренчуком. Захисника поховають на Алеї Слави у Дрогобичі.

Про це повідомили у пресслужбі Дрогобицької міської ради.

Віктор Лавренчук родом з міста Дрогобич. Чоловік поповнив лави Збройних сил України 13 лютого 2023 року та захищав країну на передових позиціях фронту. Під час виконання бойового завдання 4 березня захисник загинув. Йому було 45 років. У загиблого воїна залишилась мати та сестра з чоловіком і дітьми.

Зустріч траурного конвою з тілом захисника відбудеться сьогодні, 8 березня, у Дрогобичі. На перехрестя Героїв конвой прибуде о 12:30. О 13:00 на площі Ринок проведуть загальноміське прощання. Чин похорону розпочнуть о 13:30 в церкві святого Андрія Первозванного. Поховають полеглого захисника на Алеї Слави.

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