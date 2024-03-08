Кримські партизани фіксують прибуття російської військової техніки в окупований Сімферополь. Підпілля припускає, що далі її буде перекинуто на фронт.

Про це повідомляє військово-патріотичний рух "Атеш" у Telegram-каналі.

Зазначається, що техніка РФ прибула на залізничну станцію "Сімферополь-Грузовий". Партизани припускають, що надалі окупанти перекинуть техніку на фронт. "Також було знайдено місце для систематичного скупчення різної техніки для того ж перекидання за допомогою залізниці", — йдеться у повідомленні.

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