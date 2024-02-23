Кримські партизани зафіксували прибуття великої кількості танків на залізничній станції в окупованій Євпаторії.

Про це йдеться у Telegram-каналі військово-патріотичного руху "Атеш".

"Успішні дії ЗСУ на фронті змушують окупантів розконсервувати свої резерви. Наші агенти спостерігали за вивантаженням танків у Євпаторії на станції Товарна. Після вивантаження наш агент нарахував понад 30 танків типу Т-62. Потрібно зауважити, що це радянські танки, які вироблялися до 1975 року і були зняті з озброєння в РФ", — зазначили партизани.

Також в "Атеш" оприлюднили координати стоянки танків.

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