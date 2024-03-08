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На війні з РФ загинули Володимир Затьора та Ростислав Запорожець з Кіровоградщини
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На війні з РФ загинули Володимир Затьора та Ростислав Запорожець з Кіровоградщини

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На війні з РФ загинули Володимир Затьора та Ростислав Запорожець з Кіровоградщини
Володимир Затьора (ліворуч) та Ростислав Запорожець(праворуч). Колаж: Суспільне Кропивницький

На війні з Росією загинули двоє захисників з Кіровоградської області. Це Володимир Затьора з Бобринецької громади та Ростислав Запорожець з Побузької.

Володимир Затьора 1979 року народження з Бобринецької громади загинув 27 лютого 2024 року в районі села Богданівка Бахмутського району Донецької області. Служив у стрілецькому відділенні. Про дату прощання з бійцем повідомлять додатково, написав на своїй сторінці у Facebook голова громади Леонід Кравченко.

Ростислав Запорожець – житель Побузької громади. Народився 14 жовтня 1993 року в селі Одая Голованівського району. На захист країни став 26 лютого 2022 року. Спочатку був водієм-механіком, згодом, пройшовши навчання, став стрільцем-санітаром. У квітні 2023 року отримав військову спеціальність бойовий медик механізованого взводу. Про це написали на офіційній Facebook сторінці громади.

Під час бойового завдання на Авдіївському напрямку отримав важкі поранення, внаслідок яких 4 березня 2024 року помер в Дніпропетровській лікарні. Про дату прощання з бійцем повідомлять додатково.

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