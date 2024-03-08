За добу 7 березня росіяни атакували три прикордонні громади Чернігівщини: Новгород-Сіверську, Семенівську та Городнянську.

Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.

Новгород-Сіверська громада:

14 вибухів (приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм) в напрямку села Бучки.

Дев'ять вибухів (приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм) по селу Буда-Вороб’ївська.

18 вибухів (приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм) в напрямку села Грем’яч.

Семенівська громада:

Два вибухи (приходи, ймовірно, ствольна артилерія).

Два вибухи (приходи, ймовірно, вибуховий пристрій скинутий з БпЛА) в напрямку села Леонівка.

Шість вибухів (приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм) в напрямку села Миколаївка.

П'ять вибухів (приходи, ймовірно, з міномета 120 мм) в напрямку села Леонівка.

Один скинутий з БпЛА предмет із запалювальною сумішшю, який загорівся при ударі об землю в напрямку села Карповичі.

15 вибухів (приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм) в напрямку села Луб’яне.

20 вибухів (приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм) в напрямку села Карповичі.

11 вибухів (приходи, ймовірно, FPV-дронів) в напрямку села Заріччя.

Чотири вибухи (приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм) в напрямку села Блешня.

Нагадаємо, що під час обстрілів військами РФ Семенівської громади, а саме села Карповичі, 7 березня загинув 51-річний чоловік. Його тіло біля воронки від вибуху знайшли сусіди. За інформацією прикордонників внаслідок обстрілу також поранений ще один місцевий житель.

Городнянська громада:

15 вибухів (приходів, ймовірно, з самохідних артилерійських установок) в напрямку села Гасичівка.

16 вибухів (приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм) в напрямку села Сеньківка.

Один вибух (прихід, ймовірно, FPV-дрона) в напрямку села Сеньківка.

Нагадаємо, що за добу 6 березня росіяни атакували три прикордонні громади Чернігівщини: Новгород-Сіверську, Семенівську та Сновську.

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