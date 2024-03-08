Під час виступу Байдена у Конгресі відбулися збої в роботі урядових сайтів США

Кілька вебсайтів уряду Сполучених Штатів перестали працювати, коли президент Джо Байден почав свою промову про стан країни у Конгресі США.
Про це пише Daily Mail Online.
За інформацією, сайти Федерального агентства з надзвичайних ситуацій, Міністерства внутрішньої безпеки, Імміграційної та митної служби США та Секретної служби відобразили екрани технічних проблем.
Причина збоїв невідома.
Під час свого звернення до Конгресу Джо Байден заявив, що Україна може зупинити "марш агресії" по Європі російського диктатора Володимира Путіна, якщо Сполучені Штати будуть разом з Україною і нададуть їй потрібну зброю.
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