"Україна може зупинити Путіна", — Байден

Україна може зупинити "марш агресії" по Європі російського диктатора Володимира Путіна, якщо Сполучені Штати будуть разом з Україною і нададуть їй потрібну зброю.

Про це заявив президент США Джо Байден під час промови до Конгресу.

Він підкреслив, що нині — безпрецедентний момент та незвичайні часи, бо відбувається удар по демократії в усьому світі.

"За кордоном Путін просувається вперед, він вдерся в Україну і сіє хаос по всій Європі та за її межами. Якщо хтось у цій залі думає, що Путін зупиниться в Україні, запевняю вас, він цього не зробить. Але Україна може зупинити Путіна, якщо ми підтримаємо Україну та надамо зброю, необхідну їй для захисту. Це все, що просить Україна. Вони не просять американських солдатів. Американських солдатів на війні в Україні немає. Я сповнений рішучості, щоб так було і далі. Але зараз допомога Україні блокується тими, хто хоче, щоб ми відійшли від світового лідерства", — сказав Байден.

Він наголосив, що США не можуть відійти і поставити Україну під ризик, а з нею — Європу і весь світ та дозволяти диктаторам чинити зло. Байден дорікнув колишньому президенту США Дональду Трампу, який нещодавно заявив, що "заохочував" би Росію до агресії проти НАТО.

"Не так давно республіканець Рональд Рейган гучно заявив: "Пане Горбачове, зруйнуйте цю стіну". Тепер мій попередник, колишній президент-республіканець каже Путіну: "Роби все, що хочеш". Це цитата. Колишній американський президент справді сказав це, схилившись перед російським очільником. Це обурливо. Небезпечно та неприйнятно. Я кажу це Конгресу: "Ми повинні протистояти Путіну". ... Моє послання президенту Путіну, якого я давно знаю, воно просте — ми не відступимо, ми не схилимося", — сказав Байден.

Водночас колишній президент США Дональд Трамп відповів Байдену. На своїй сторінці в соцмережі Truth Social Трамп написав, що війна в Україні розпочалася, тому що нинішнього американського лідера Джо Байдена Путін не шанує.

"Цього ніколи не сталося б під час адміністрації Трампа", — написав Трамп.