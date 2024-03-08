Президент США Джо Байден у зверненні до Конгресу у ніч на 8 березня оголосить про рішення побудувати тимчасовий порт у секторі Гази для постачання гуманітарної допомоги палестинцям. Також він наполягатиме на праві абортів, підкреслить важливість допомоги Україні та оприлюднить нову податкову та цінову політику на ліки.

Про це пише Bloomberg.

За даними агентства, Байден намагатиметься розвіяти сумніви щодо свого віку у зверненні про стан країни, звинувативши свого ймовірного опонента-республіканця — колишнього президента Дональда Трампа — у небезпеці для американської демократії. Очікується, що промова приверне увагу десятків мільйонів американців.

"Моє життя навчило мене приймати свободу та демократію. Майбутнє, засноване на основних цінностях, які визначили Америку: чесність, порядність, гідність, рівність", — планує сказати Байден, згідно з уривками, поширеними Білим домом.

Очікується, що Байден висвітлить досягнення свого першого президентського терміну та підштовхне до нових дій щодо допомоги Україні, імміграції, прав на аборти, підвищення податків для багатих і зниження цін на ліки.

За даними агентства, Байден зосередиться на демократії та критикуватиме відмову республіканців у Конгресі надати додаткову допомогу Україні.

Президент США також планує висвітлити боротьбу за права на аборти та охорону здоров’я жінок.

Окрім того, Байден оприлюднить переписаний податковий кодекс і пропозиції щодо зниження споживчих витрат. Це містить нові податки на нереалізований приріст капіталу для мільярдерів, підвищення мінімальної податкової ставки для корпорацій і збільшення вчетверо податків на викуп акцій.

Президент США також закличе до жорстких заходів щодо страхових зборів, спрямованих на зниження цін на житло.

Байден планує підтвердити підтримку Ізраїлю після нападів ХАМАС 7 жовтня, одночасно сигналізуючи про підвищену стурбованість ситуацією в Газі. Байден оголосить про плани США побудувати тимчасовий порт для полегшення постачання гуманітарної допомоги.

"Під час виступу президент повідомить, що доручає американській армії провести термінову місію: обладнати середземноморський порт на узбережжі сектора Гази. Цей порт має бути здатний приймати великі судна з продовольством, водою, ліками та матеріалами для будівництва тимчасових притулків ", — пишуть американські медіа.

Джо Байден виступить перед американським Конгресом зі щорічним зверненням у ніч на п’ятницю о 04.00 за київським часом.