Останні новини Харкова та Харківської області за 8 березня 2024 року: усе, що відбувається в регіоні сьогодні в онлайн-стрічці від редакції Суспільне Харків.
Вечірнє зведення Генштабу 8 березня
- Понад 10 населених пунктів Харківщини 8 березня перебували під обстрілами з артилерії та мінометів, зокрема Голубівка, Синьківка, Котлярівка, Козача Лопань, Вовчанськ, Красне, Нескучне;
- Синьківка, Табаївка, Берестове і Вовчанськ зазнавали авіаударів РФ протягом дня;
- Три російських штурми за добу відбили Сили оборони на Куп’янському напрямку в районах Синьківки та Кислівки Харківської області.
"Металіст 1925" — "ЛНЗ": результати матчу та коментар тренера
8 березня "Металіст 1925" зіграв у нічию з черкаським "ЛНЗ" — команди забили по одному голу, повідомила пресслужба футбольного клубу "Металіст 1925".
"Ми дуже хотіли та сподівались на позитивний результат, ми вперше сьогодні зіграли "ромбом". Дуже важко грати проти суперника, який впевнений у собі і з певним запасом у турнірній таблиці. Вони грають вільно та немає того "головного болю", як у нас. Привітав хлопців, що перервали серію із поразок", — прокоментував матч тренер харківських футболістів Віктор Скрипник.
9 березня у Чугуєві розвозитимуть воду: адреси та розклад
За повідомленням пресслужби Чугуївської міської ради у Facebook, воду доставлятимуть:
- вул. Харківська, 82 — з 8:00 до 8:30;
- вул. Леонова, 6, пров. Медичний — з 8:40 до 9:40;
- вул. Харківська, 122 — з 10:00 до 10:30;
- вул. Харківська, 126-130 — з 10:30 до 11:30;
- вул. Музейна, 1, 3 — з 13:00 до 14:00;
- вул. Музейна, 5, 7, 9 — з 14:10 до 15:00;
- вул. Кожедуба,13, 15, 17 — з 15:00 до 16:00.
Дистанційне розмінування на Харківщині: наскільки машина працює швидше за сапера
До 30 разів швидше за сапера очищує територію машина механізованого розмінування.
Про це розповів піротехнік зведеного загону ДСНС Луганського гарнізону Роман.
"Робочий темп — вісім годин, за цей час сапер може пройти 20-30 квадратних метрів поля, дана машина — приблизно 700-800 квадратних метрів, що забезпечує якіснішу, швидшу роботу і зберігає життя та здоров'я саперу", — говорить Роман.
Російський безпілотник влучив у цивільне авто у Вовчанську: загинули чоловік та жінка
Про влучання повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.
"Близько 15 години у Вовчанську ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль. За попередніми даними, загинули 58-річний чоловік та 53-річна жінка. Зі слів свідків, у авто могла перебувати ще одна особа", — написав він.
Російський безпілотник атакував рятувальників на Харківщині
Про це повідомили в ДСНС.
"Надзвичайники Вовчанська поверталися з ліквідації пожежі, спричиненої ворожим обстрілом, коли ворог скинув боєприпас із повітря на їхній спецавтомобіль. На щастя, особовий склад не постраждав. У результаті удару пошкоджена пожежна автоцистерна", — йдеться у повідомленні.
Надзвичайники поверталися з гасіння пожежі у дитячому садку у Вовчанську, розповів Суспільне Харків речник облуправління ДСНС Євген Василенко.
РФ завдала удар по Вовчанську: пошкоджені будинки та навчальні заклади
Про обстріл та пожежу після нього повідомили у ДСНС Харківської області.
"У п'ятницю близько 11:00 російські війська завдали ударів по житловому сектору та освітнім закладам м. Вовчанськ Харківської області.️ Внаслідок обстрілу сталася пожежа на першому поверсі двоповерхової будівлі дитсадка. Площа пожежі склала 50 кв.м. Інші ворожі снаряди влучили у житлові оселі, господарчі споруди та будівлю ще одного навчального закладу. Рятувальники обстежили усі пошкоджені споруди, жертв та постраждалих не виявлено", — йдеться в дописі.
Наслідки удару по Чугуєву
Репортаж Суспільне Харків:
У Чугуєві відновили світло після нічного удару
Про це повідомили в "Харківобленерго".
За інформацією начальника Чугуївського РЕМ Андрія Семенова, знеструмлені були 15 споживачів.
На Харківщині зібрали 55 тонн брухту знищених російських танків та бронемашин
Залишки російської військової техніки планують відправити на перероблення, повідомили у Міноборони 8 березня.
"Трофейну техніку, яку можна було поставити у стрій або використати як донора, забрали з полів одразу. Нині на звільнених територіях залишилося те залізяччя, яке годиться для музеїв чи на утилізацію. Завдання Міноборони — оприбутковувати цю техніку як брухт", — йдеться у дописі.
Гроші, отримані за продаж брухту, передадуть на підтримку Сил оборони, зазначили у відомстві.
Харківські правозахисники запустили гарячу лінію щодо зниклих безвісти
З 1 лютого представники Харківської правозахисної групи запустили гарячу лінію щодо зниклих безвісти. На Харківщині юристи зареєстрували дані про 2252 зниклих безвісти цивільних. Завдяки їхній роботі вже вдалося розшукати та звільнити з російського полону двох людей, розповів Українському Радіо Харкова директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров.
Як і чим правозахисники можуть допомогти у пошуку зниклих безвісти, хто ще опікується пошуком людей та які дані мають про перебування ідентифікованих людей — розмова з очільником правозахисної групи.
Пошкодження комунікацій та будинків у Чугуєві внаслідок удару РФ: коментар заступника адміністрації
За словами заступника начальника Чугуївської МВА Ігоря Шепелєва, без водопостачання залишаються 2500 абонентів.
"Пошкоджені дві труби. Планується відновити приблизно до завтрашнього дня. Крайня точка — 10-11 година завтрашнього дня", — каже Шепелєв.
Окрім цього, були пориви ліній електропостачання, відновлювальні роботи тривають, зазначив заступник начальника адміністрації: "Думаю, до 3-4 години дня 100% населення будуть зі світлом".
Загалом пошкоджені три багатоповерхові будинки — один з яких на 90%, два приватні та готельно-розважальний комплекс.
Жителів пошкоджених будинків розселили по родичах: від проживання у гуртожитку вони відмовились, повідомив Ігор Шепелєв.
"Сталевий кордон" збив безпілотник РФ на Харківщині
Про це повідомила Дежприкордонслужба.
"Цієї ночі один ударний БпЛА збили вогневі групи бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" на Харківщині. Ще по одному "Шахеду" відпрацювали прикордонники Одеського загону, він вибухнув у повітрі та впав у море", — сказано у повідомленні.
Погода на 9 березня на Харківщині: дані регіонального гідрометцентру
- Мінлива хмарність;
- Без істотних опадів;
- Вітер північний, 5-10 м/с;
- Температура повітря у Харківській області: вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° тепла;
- Температура повітря у Харкові: вночі 3-5° морозу, вдень 2-4° тепла.
Енергетики відновили електромережу в деокупованій Цупівці на 70%
Про це повідомила пресслужба "Харківобленерго".
"Складність робіт пов'язана з тим, що Цупівка перебувала в окупації, тут дислокувалися штаб та війська агресора. Було заміновано все - вулиці, житлові будинки... Через мінну небезпеку сюди дуже довго не пускали навіть місцевих жителів. Саперам довелося обстежити кожну хату", — сказано у повідомленні.
Енергетики вже замінили у Цупівці понад 130 залізобетонних електроопор, мають замінити ще стільки ж, повідомила пресслужба.
В одній з квартир будинку, який пошкоджений внаслідок удару РФ по Чугуєву, поранений переселенець
Про це Суспільне Харків розповіла мати власниці квартири Любов Дєдкова.
Від початку повномасштабного вторгнення у помешканні жили переселенці з Михайлівки, яка певний час була під окупацією, — подружжя та їхній дорослий син, каже Дєдкова.
"Вони не були нам знайомі. Безплатно пустили жити. Чоловік, який тут був, постраждав. Зараз він у Харкові, в лікарні. Зараз він у Харкові, в лікарні. Під час вибуху — спали, ніхто не чекав такого. У квартирі — живого місця немає — балкони, вікна повилітали, двері знесло. Вирва — одразу під вікнами", — говорить жителька Чугуєва.
Повідомлили про підозру 32-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності
За даними прокуратури, у липні 2022 року мешканець захопленого на той час збройними силами РФ Куп’янська добровільно пішов на співпрацю з РФ. Чоловік обійняв посаду у відділі екології окупаційної адміністрації.
"Складав положення про відділ та посадові інструкції його співробітників, а також займався обробкою кореспонденції щодо отримання дозволів на використання природних ресурсів. Після деокупації чоловік, намагаючись уникнути відповідальності за роботу на ворога, переїхав до Харкова, однак це не завадило правоохоронцям викрити його", — сказано у повідомленні.
Понад 422 млн грн отримали харків’яни на ремонт пошкодженого житла в рамках програми єВідновлення
Про це повідомила пресслужба Харківської міської ради.
"До Департаменту житлово-комунального господарства надійшло 12,3 тис. звернень на відшкодування збитків, завданих ворожими обстрілами", — сказано у повідомленні.
Акушер-гінеколог з РФ під час окупації частини Харківської області був "міністром охорони здоров'я" — СБУ
Мова йде про 57-річного акушера-гінеколога Тамерлана Гогичаєва, який до цього працював заступником голови уряду — міністром охорони здоров'я республіки Північна Осетія в РФ, повідомив речник СБУ Харківщини Владислав Абдула.
За даними СБУ, після "призначення на посаду" Гогичаєв займався переналаштуванням сфери охорони здоров'я під російське законодавство та впроваджував осетинську практику лікування хвороб.
Після деокупації частини Харківської області у вересні 2022 року Тамерлан Гогичаєв втік до РФ. В СБУ кажуть, що вже за місяць "посадовець" давав інтерв'ю російським медіа, в який виправдовував війну.
"Він поширював фейки російської пропаганди, що нібито українська влада вбиває своїх громадян при їхній спробі виїхати з України до російської федерації. Глорифікував російських загарбників, ніби вони "допомагають" українським біженцям, які переїжджають до країни-агресора", — сказано у повідомленні.
Ці інтерв'ю використовували російські ЗМІ для пропаганди, кажуть слідчі. Гогичаєву повідомили про підозру у поширенні матеріалів, в яких містяться виправдовування та заперечення збройної агресії РФ проти України.
Удар по Чугуєву: фото
Комунальники усувають наслідки нічного удару по Чугуєву.
Удар по Чугуєву: місто частково без води
Внаслідок удару по Чугуєву третина міста лишилася без води, сказав Суспільному заступник начальника Чугуївської міської військової адміністрації Шепелєв.
Удар по Чугуєву: пошкоджений водогін
Про це повідомила міська голова Чугуєва Галина Мінаєва.
"Значних руйнувань зазнали житлові будинки, об'єкти торгівлі та побутового обслуговування. Додаткова складна проблема — пряме влучання в магістральний водогін, який забезпечує водою все місто. Наразі міська влада разом з комунальними службами роблять все необхідне, щоб мінімізувати наслідки ворожого удару", — сказано у повідомленні.
У Балаклійській громаді почали ремонт мосту
Про це повідомили в облслужбі відновлення та розвитку інфраструктури.
"Цей міст був зруйнований ще у 2022 році, коли окупанти відступали з захоплених територій Ізюмського району. Руйнування виявилися доволі значними, тож для забезпечення проїзду тут було зведено тимчасову переправу. Зараз же розпочато відновлення мосту. Нова споруда буде розрахована на сучасні навантаження", — сказано у повідомленні.
Внаслідок проведення активних бойових дій у Харківській області було зруйновано 27 мостів та шляхопроводів. На всіх об'єктах зараз вже влаштовані тимчасові переправи та об'їзди, тож логістичне сполучення областю повністю забезпечено.
"Металіст 1925" грає проти "ЛНЗ"
Гра розпочнеться о 15:30, повідомила пресслужба клубу.
"У них є досвідчені футболісти, які там грають. Той же Олійник, який, як я казав, для нього немає секретів у футболі, що й показала гра проти "Полісся", адже він був там, де потрібно, забив гарний гол, дуже емоційно святкував цей гол. Сподіваюсь, що це не трапиться в матчі проти нас. Ще раз кажу: ЛНЗ — це хороша команда, але ми маємо на себе дивитися і будемо концентруватися тільки на собі", — сказав тренер харків'ян Віктор Скрипник про суперників напередодні гри.
Наслідки удару по Чугуєву
"Влучання в землю, в межах житлової забудови. Внаслідок обстрілу вибиті вікна у 9-поверховому житловому будинку. Пошкоджено фасад ТРЦ, банку, крамниці, готелю, 13 автівок", — повідомив керівник ОВА Синєгубов.
Робота рятувальників за добу: зведення ДСНС
З 42 пожеж, які спалахнули на Харківщині за добу, дві були спричинені обстрілами РФ, повідомили у ДСНС регіону. Рятувальники гасили вогонь у Вовчанську, діставали загиблих з-під завалів у Куп'янську, обстежували Чугуїв після ударів РФ.
"За минулу добу пожежно-рятувальні підрозділи 30 разів виїжджали на гасіння пожеж у природних екосистемах. Горіла торішня суха трава, гілля, сміття та очерет на відкритих місцевостях. Вогнем випалено територію площею близько 6 га. Причина виникнення подібних пожеж незмінна — нехтування правилами пожежної безпеки та навмисне випалювання сухостою", — сказано у повідомленні.
Ранкове зведення Генштабу ЗСУ 8 березня
На Куп’янському напрямку РФ здійснила дві атаки в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, намагаючись покращити своє тактичне положення", повідомили у Генштабі. Вовчанськ, Іванівка, Степова Новоселівка зазнали авіаударів за добу.
Обстріли Харківщини: зведення поліції
За даними керівника поліції Харківщини Володимира Тимошка:
- Чугуїв. 8 березня близько 00:05 військові РФ вдарили по місту з РСЗВ С-300. Внаслідок обстрілів поранення отримали шість громадян станом на 06:00. Серед поранених — трирічна дівчинка, медичну допомогу їй надали на місці. До лікарні з осколковими пораненнями також доставлений 17-річний юнак. Пошкоджено житлові будинки, готель, автостанція, автомобілі;
- Вовчанськ. 7 березня ворог протягом кількох годин обстрілював місто з артилерії, завдав авіаударів. Внаслідок атаки російських терористів загинула 40-річна жінка. Російський снаряд влучив в хату. Зруйновані вщент і пошкоджені приватні домоволодіння, господарчі споруди, паркани, гаражі;
- Куп’янськ. 7 березня близько 22:08 військові РФ обстріляли місто з РСЗВ "Ураган". Внаслідок обстрілу загинули двоє громадян: 65-річна жінка і 58-річний чоловік. Поранення отримав 44-річний чоловік. Медики надали йому допомогу на місці. Пошкоджені приватні домоволодіння, житлові будинки, господарчі споруди, автомобілі;
- Басове Золочівської громади. 7 березня близько 16:30 російські окупанти здійснили артобстріл села. В результаті частково пошкоджено приміщення сільгосппідприємства, клубу, бібліотеки, електромережі.
Удар по Чугуєву: дані прокуратури
Внаслідок удару по Чугуєву поранені семеро людей, серед яких дівчинка, якій 3 роки та 8 місяців, а також 16-річний хлопець, повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури. У дівчинки — поріз на нозі. За попередніми даними, росіяни вдарили по місту ракетою С-300 зі своєї території.
Трамваї №16 і 16А тимчасово змінять маршрут 8 березня
Це пов'язано з ремонтом трамвайної колії, повідомила пресслужба міської ради.
"На в'їзді Семиградському, вулицях Віринській, Мойсеївській та Шевченка, на ділянці від вул. Академіка Павлова до розворотного кола "Журавлівський гідропарк", не курсуватимуть трамваї з 9:30 до 15:30 8 березня", — сказано в повідомленні.
У цей період трамваї ходитимуть так:
№16, 16А: розворотне коло "Салтівське" — просп. Тракторобудівників — вул. Героїв Праці — вул. Шевченка — розворотне коло "Журавлівський гідропарк".
Погода на Харківщині 8 березня: дані регіонального гідрометцентру
- Мінлива хмарність;
- Без опадів;
- Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с;
- Температура повітря у Харківській області: вночі 4-9° морозу, вдень 2-7° тепла;
- Температура повітря у Харкові: вночі 6-8° морозу, вдень 4-6° тепла.