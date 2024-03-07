Російський безпілотник атакував рятувальників на Харківщині

Про це повідомили в ДСНС.

"Надзвичайники Вовчанська поверталися з ліквідації пожежі, спричиненої ворожим обстрілом, коли ворог скинув боєприпас із повітря на їхній спецавтомобіль. На щастя, особовий склад не постраждав. У результаті удару пошкоджена пожежна автоцистерна", — йдеться у повідомленні.

Надзвичайники поверталися з гасіння пожежі у дитячому садку у Вовчанську, розповів Суспільне Харків речник облуправління ДСНС Євген Василенко.