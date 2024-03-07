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Дистанційне розмінування на Харківщині: наскільки машина працює швидше за сапера
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Дистанційне розмінування на Харківщині: наскільки машина працює швидше за сапера

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До 30 разів швидше за сапера очищує територію машина механізованого розмінування.

Про це розповів піротехнік зведеного загону ДСНС Луганського гарнізону Роман.

"Робочий темп — вісім годин, за цей час сапер може пройти 20-30 квадратних метрів поля, дана машина — приблизно 700-800 квадратних метрів, що забезпечує якіснішу, швидшу роботу і зберігає життя та здоров'я саперу", — говорить Роман.

Сапер ДСНС Роман.
Сапер ДСНС Роман. Фото: Олександр Ставицький/Суспільне Харків

Каже, перші машини вони почали застосовувати у 2023 році на Херсонщині, а у лютому 2024 року в них з'явилися ще дві, які розміновують Балаклію на Харківщини.

Балаклія розташована за 80 кілометрів південніше Харкова, під окупацією місто було пів року — з березня по вересень 2022 року.

Машина для дистанційного розмінування.
Машина для дистанційного розмінування. Фото: Олександр Ставицький/Суспільне Харків

"MV-4 можна застосовувати у місті, бо вони малогабаритні й можуть підлізти під будь-який кущик, будь-який городик, а MV-10 — це вже більш масштабна машина, яка застосовується тільки для полів", — говорить сапер.

Машина для дистанційного розмінування.
Машина для дистанційного розмінування. Фото: Олександр Ставицький/Суспільне Харків

Роман пояснює: міни і снаряди машина перебиває за допомогою спеціальних молотків та тросів, але після неї територію обов’язково має обстежити сапер.

Дистанційне розмінування на Харківщині: наскільки машина працює швидше за сапера
Машина для дистанційного розмінування. Фото: Олександр Ставицький/Суспільне Харків

"Навчалися у Хорватії сім тижнів — чотири тижні навчалися на MV-4, та три тижні — на MV-10. Найскладніше було вивчити пульт керування. Машина працює на 90% в автоматичному режимі: коли вона розміновує, я просто керую вліво-вправо", — каже сапер.

Пульт управління машини для дистанційного розмінування, Харківська область, березень 2024 року.
Пульт управління машини для дистанційного розмінування, Харківська область, березень 2024 року. Фото: Олександр Ставицький/Суспільне Харків
Приблизно за два дні MV-4 знешкодила у Балаклії близько 30 ПФМ-1, це "пелюстки", які були скинуті російськими загарбницькими військами у 2022 році. MV-10 витримує протитанкову міну, MV-4 — протипіхотні міни.

За словами речника Держслужби з надзвичайних ситуацій Харківщини Євгена Василенка, з моменту контрнаступальної операції у вересні 2022 року сапери зведеного загону розмінували понад 4 тисячі гектарів.

Сапер обстежує територію, Харківська область
Сапер обстежує територію, Харківська область, березень 2024 року. Фото: Олександр Ставицький/Суспільне Харків

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