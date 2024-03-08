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Російський безпілотник влучив у цивільне авто у Вовчанську: є загиблі
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Російський безпілотник влучив у цивільне авто у Вовчанську: є загиблі

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спалене авто у вовчанську
Наслідки влучання безпілотника по машині у Вовчанську, Харківська область, 8 березня 2024 року. Фото: Поліція Харківщини

Щонайменше двоє людей загинули внаслідок влучання FPV-дрона по цивільному авто у Вовчанську близько 15:00 8 березня.

Про удар повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

"За попередніми даними, загинули 58-річний чоловік та 53-річна жінка. Зі слів свідків, в авто могла перебувати ще одна особа", — написав він.

Наслідки влучання безпілотника
Наслідки влучання безпілотника по машині у Вовчанську, Харківська область, 8 березня 2024 року. Фото: Олег Синєгубов/Telegram

безпілотник влучив у машину
Наслідки влучання безпілотника по машині у Вовчанську, Харківська область, 8 березня 2024 року. Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Доповнено о 18:26: FPV-дрон влучив у машину Ford Transit у Вовчанську близько 15:45, повідомила поліції Харківщини. За її даними, загиблому чоловіку — 53 роки, жінці — 48.

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