Російський безпілотник влучив у цивільне авто у Вовчанську: є загиблі

Щонайменше двоє людей загинули внаслідок влучання FPV-дрона по цивільному авто у Вовчанську близько 15:00 8 березня.

Про удар повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

"За попередніми даними, загинули 58-річний чоловік та 53-річна жінка. Зі слів свідків, в авто могла перебувати ще одна особа", — написав він.

Наслідки влучання безпілотника по машині у Вовчанську, Харківська область, 8 березня 2024 року. Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Наслідки влучання безпілотника по машині у Вовчанську, Харківська область, 8 березня 2024 року. Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Доповнено о 18:26: FPV-дрон влучив у машину Ford Transit у Вовчанську близько 15:45, повідомила поліції Харківщини. За її даними, загиблому чоловіку — 53 роки, жінці — 48.

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