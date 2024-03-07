Минулої доби російська армія атакувала 15 населених пунктів Херсонщини. По Новоолександрівській громаді Бериславського району завдала ракетного удару.

Про це в Telegram повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він додав, що військові РФ обстріляли Кізомис, Золоту Балку, Станіслав, Миколаївку, Антонівку, Дудчани, Михайлівку, Широку Балку, Томину Балку, Білозерку, Качкарівку, Садове, Понятівку, Придніпровське та Херсон.

Поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема снаряди пошкодили три багатоповерхівки та 12 приватних будинків. У Херсоні внаслідок обстрілів пошкоджені будівлі театру та музею, газогін, підприємство, магазин, гаражні приміщення та автівки.

В області зафіксували влучання в об’єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю та господарчі споруди. П'ятеро людей отримали поранення.

Що відомо про обстріли Херсонщини 7 березня 2024 року

Російські військові обстріляли центральну частину Херсона. Поранена місцева жителька.

Армія РФ зранку 7 березня обстріляла Херсон з тимчасово окупованого лівого берега області. Поранений чоловік.

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