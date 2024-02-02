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Нова військова допомога від Литви: що у пакеті
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Нова військова допомога від Литви: що у пакеті

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Carl Gustaf ЗСУ військові
Бійці ЗСУ вивчають шведську систему залпового вогню Carl Gustaf, біля Харкова, 7 квітня 2022 року. Фото: AP Photo/Andrew Marienko

Міністерство оборони Литви 2 лютого виділило новий пакет військової допомоги Україні. У нього входять системи детонації та тисячі патронів для протитанкових гранатометів.

Про це йдеться в дописі відомства в соцмережі X.

Як уточнено на сайті литовського Міноборони, Збройні сили Литви доставили Збройним силам України тисячі зарядів до протитанкового гранатомета Carl Gustaf та систему дальнього інтелектуального ініціювання RISE-1.

"Литва залишається непохитною у військовій підтримці України. Наше зобов’язання підтримувати Україну — це не просто солідарність, це інвестиція в безпеку Європи", — підписане оголошення про військовий пакет.

"Більшість нещодавніх зусиль щодо допомоги ми присвячуємо коаліції з розмінування, яку збираємо для України", – сказав міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Як розповів президент Литви Гітанас Науседа 10 січня, його країна формує коаліцію з розмінування, аби мобілізувати військову підтримку Україні якомога швидше. Того ж дня Науседа оголосив про пакет довгострокової допомоги Україні на 200 мільйонів євро.

Військова допомога Литви

У липні Литва схвалила довгостроковий план допомоги, який охоплює новий пакет допомоги на 200 мільйонів євро на 2024-2026 роки.

Міноборони Литви 24 серпня оголосило про надання Україні нового пакету військової допомоги на суму 41 мільйон євро, який включав боєприпаси Carl Gustaf, гвинтівки, радіолокаційні комплекси морського спостереження, боєприпаси калібру 5,56 мм, генератори та антидронні системи.

23 серпня президент Литви Гітанас Науседа анонсував передачу Україні пускових установок зенітно-ракетного комплексу NASAMS.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас 19 вересня на "Рамштайні" представив новий пакет військової допомоги для України, який складатиметься з "систем підриву, радарів морського спостереження та боєприпасів для протитанкового гранатомета Carl Gustaf".

А 16 жовтня армія Литви оголосила, що вона спільно з оборонно-промисловим комплексом Німеччини відремонтує в Литві танки Leopard з України.

10 листопада Україна отримала дві пускові установки до зенітно-ракетних комплексів NASAMS, які Вільнюс придбав для Києва.

Наступного разу допомога від Литви надійшла 17 листопада. Тоді передали генератори електроенергії та польові сухпайки.

16 грудня Литва відправила в Україну кілька мільйонів патронів і боєприпаси до переносних протитанкових мінометів малої дальності, а 20 грудня польове обладнання для бійців на фронті та кілька тисяч пайків MRE ("Meal, Ready-to-Eat" — тобто "готова до споживання їжа").

Також Литва навчає бійців ЗСУ, забезпечує лікування та реабілітацію поранених українських військовослужбовців.

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