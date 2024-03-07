НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Кропивницькому діє музей історії шкільного підручника математики
МУЗЕЇКНИЖКИІСТОРІЯОСВІТАКУЛЬТУРАРегіони

У Кропивницькому діє музей історії шкільного підручника математики

Ексклюзивно
Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

У Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка, що у Кропивницькому, працює музей історії шкільного підручника математики. За чотири роки в ньому зібрали понад дві сотні шкільних підручників з математики з початку XX століття й до наших днів.

Ініціатор створення музею, професор кафедри математики та цифрових технологій Ренат Ріжняк розповів Суспільному, що найцінніший експонат зберігають в сейфі.

"Це річ французького математика. 1912 рік. "Елементарна математика". До речі, за цією книжкою навчалися в закладах вищої освіти".
У Кропивницькому діє музей історії шкільного підручника математики
"Елементарна математика", підручник 1912 року. Фото: Суспільне Кропивницький

Збирати підручники, сказав, почали у 2010 році, а у 2020-му відкрили музей.

"Тут зібрані підручники, починаючи з 30-х років ХХ століття й завершуючи майже всіма останніми підручниками. По цій колекції можна бачити напрямки розвитку математичної освіти".
У Кропивницькому діє музей історії шкільного підручника математики
Ініціатор створення музею, професор Ренат Ріжняк. Фото: Суспільне Кропивницький

У музеї є підручники Андрія Кісєльова, якого вважають законодавцем шкільної математики. Він написав майже два десятки підручників з алгебри та геометрії. Видавали їх майже століття – до 1972 року, розповів Ренат Ріжняк. Поряд розмістили світлини авторів підручників.

"Після того, як ми стали самостійними (Україна стала незалежною – ред.), на плечі наших математиків стало завдання написати підручники. І вони з цим прекрасно впорались. Зінаїда Іванівна Слєпкань, Олексій Васильович Погорєлов, Олена Степанівна Дубинчук, Григорій Петрович Бевз – це імена, які увійшли в історію українського підручника".
У Кропивницькому діє музей історії шкільного підручника математики
Поруч з підручниками розмістили світлини авторів. Фото: Суспільне Кропивницький

Музей для викладачів та студентів відкритий постійно. Шкільні підручники для нього продовжують збирати.

Топ дня
Зеленський та Ердоган
Зеленський у Туреччині, Естонія анонсувала новий пакет допомоги Україні. 745 день війни. Онлайн Важливо
Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Премʼєр Туск зустрівся з фермерами: угод досягнуто не було, а протестувальники анонсували нову акцію на 20 березня
Премʼєр Туск зустрівся з фермерами: угод досягнуто не було, а протестувальники анонсували нову акцію на 20 березня ЗМІ
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Джамала та &quot;20 днів у Маріуполі&quot;: стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024
Джамала та "20 днів у Маріуполі": стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
&quot;Не ідол: Тарас на часі&quot;: у Хмельницькому до дня народження Шевченка відкрили художню виставку
"Не ідол: Тарас на часі": у Хмельницькому до дня народження Шевченка відкрили художню виставку
&quot;Зупинявся не надовго&quot;: правдиві факти і непідтверджені історії про перебування Шевченка на Сумщині
"Зупинявся не надовго": правдиві факти і непідтверджені історії про перебування Шевченка на Сумщині
кобзар.гайдамаки.1886 року
У кропивницькому музеї зберігають два раритетних видання творів Тараса Шевченка
Херсон, музей, викрадена картина
Кількість ідентифікованих картин, які викрали військові РФ під час втечі з Херсона, зросла до 94 робіт
На початок