У Кропивницькому діє музей історії шкільного підручника математики

У Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка, що у Кропивницькому, працює музей історії шкільного підручника математики. За чотири роки в ньому зібрали понад дві сотні шкільних підручників з математики з початку XX століття й до наших днів.

Ініціатор створення музею, професор кафедри математики та цифрових технологій Ренат Ріжняк розповів Суспільному, що найцінніший експонат зберігають в сейфі.

"Це річ французького математика. 1912 рік. "Елементарна математика". До речі, за цією книжкою навчалися в закладах вищої освіти".

"Елементарна математика", підручник 1912 року. Фото: Суспільне Кропивницький

Збирати підручники, сказав, почали у 2010 році, а у 2020-му відкрили музей.

"Тут зібрані підручники, починаючи з 30-х років ХХ століття й завершуючи майже всіма останніми підручниками. По цій колекції можна бачити напрямки розвитку математичної освіти".

Ініціатор створення музею, професор Ренат Ріжняк. Фото: Суспільне Кропивницький

У музеї є підручники Андрія Кісєльова, якого вважають законодавцем шкільної математики. Він написав майже два десятки підручників з алгебри та геометрії. Видавали їх майже століття – до 1972 року, розповів Ренат Ріжняк. Поряд розмістили світлини авторів підручників.

"Після того, як ми стали самостійними (Україна стала незалежною – ред.), на плечі наших математиків стало завдання написати підручники. І вони з цим прекрасно впорались. Зінаїда Іванівна Слєпкань, Олексій Васильович Погорєлов, Олена Степанівна Дубинчук, Григорій Петрович Бевз – це імена, які увійшли в історію українського підручника".

Поруч з підручниками розмістили світлини авторів. Фото: Суспільне Кропивницький

Музей для викладачів та студентів відкритий постійно. Шкільні підручники для нього продовжують збирати.