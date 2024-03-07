На Тернопільщині є лавка, на якій за переказами сидів Тарас Шевченко

На Тернопільщині у Вишнівецькому палаці на території парку є лавка, на якій за легендою сидів Тарас Шевченко. Він був проїздом у Вишнівці в 1846 році в складі Київської археологічної комісії.

Про це Суспільному розповіла виконувачка обов’язків начальниці Вишнівецького відділу Національного заповідника "Замки Тернопілля" Мар'яна Мавдюк.

Інформаційний стенд біля лавки у вишнівецькому парку. Фото: Мар'яна Мавдюк

"Є точна інформація, що Шевченко перебував у Почаєві, залишилося 4 його акварелі. До Почаєва він мав їхати через Вишнівець, бо іншої дороги в той час не було. У легенді розповідається, що по дорозі він зупинився відпочити, сидів на кам’яній лавці та розмовляв з місцевим конюхом. Пізніше цю історію конюх розповів історику Василеві Щураті. Це все на рівні чуток, жодних підтверджень немає, ні в його творчості, ні в інших документах", — каже Мар'яна Мавдюк.

"Лавка Шевченка" у Вишнівці на Тернопільщині. Фото: Мар'яна Мавдюк

За її словами, конкретної дати, коли лавку визнали й почали називати Шевченківською немає.

Авторка Сніжана Заверуха