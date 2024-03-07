З початку великої війни до лютого 2024 року в Івано-Франківській області перейменували 202 топоніми: 198 вулиць, два сквери та один парк. Про це Суспільному повідомили голови громад у відповідях на інформаційні запити.

Яка ситуація з дерусифікацією топонімів на Франківщині та наскільки виважено потрібно підходити до зміни назв вулиць, читайте у матеріалі Суспільного.

Упродовж двох років великої війни найбільша кількість перейменувань топонімів припала на Івано-Франківську громаду — 47. Також у Городенківській громаді переназвали 34 топоніми, у Рожнятівській — 24 вулиці.

Кількість вулиць, перейменованих від початку великої війни у громадах Івано-Франківщини. Частина 1. Інфографіка: Суспільне Івано-Франківськ

Лише по одній вулиці перейменували у Брошнів-Осадській, Букачівській, Бурштинській, Ворохтянській, Дубовецькій, Єзупільській, Обертинській, Отинійській, П'ядицькій, Пасічнянській, Поляницькій та Ямницькій громадах.

Кількість вулиць, перейменованих від початку великої війни у громадах Івано-Франківщини. Частина 2. Інфографіка: Суспільне Івано-Франківськ

Деякі громади звернулися до Українського інституту національної пам'яті з проханням надати рекомендації щодо нових назв вулиць. Наприклад, у Коломийській громаді подібний механізм перейменування хочуть застосувати до вулиць Миру, Андрія Сахарова, Миколи Костомарова, Доктора Пирогова, Миколи Гоголя та Іллі Рєпіна.

У 23 громадах не перейменували жодної вулиці. Перелік:

Білоберізька; Більшівцівська; Верхнянська; Витвицька; Войнилівська; Галицька; Дзвиняцька; Загвіздянська; Зеленська; Коршівська; Космацька; Кутська; Ланчинська; Лисецька; Матеївецька; Надвірнянська; Новицька; Олешанська; Підгайчиківська; Снятинська; Старобогородчанська; Чернелицька; Яблунівська.

Які вулиці можуть з'явитися у цих громадах

У деяких громадах повідомили Суспільному, що ще планують перейменовувати вулиці. Зокрема, у Букачівській громаді хочуть переназвати вулицю на честь одного із загиблих на війні військових. У селі Куропатники Бурштинської громади вулицю Богдана Хмельницького планують перейменувати на честь полеглого бійця Ігоря Штойка. У Верховинській громаді може з'явитися вулиця імені 19-річного бійця полку "Азов" Миколи Семчука.

У Галицькій та Долинській громадах планують переназвати вулиці Новгородську, Пилипченка, 8 березня та Чайковського. Варіанти нових топонімів поки невідомі.

У Матеївецькій громаді хочуть перейменувати шість вулиць:

дві вулиці Юрія Гагаріна на Українські;

вулицю Колгоспну на Тиху;

вулицю Першого Травня на Веселу;

вулицю Антона Макаренка на Соборну;

вулицю Козланюка на Володимира Івасюка.

У Чернелицькій громаді планують перейменувати вулиці Димидова, Гагаріна та Мічуріна. У П'ядицькій — вулицю Возняка. Також у Нижньовербізькій громаді замість вулиці Чарльза Дарвіна може з'явитися вулиця імені загиблого на війні керівника управління освіти Коломийської міської ради Любомира Бордуна.

У Надвірнянській громаді Суспільному повідомили, що планують перейменувати вулиці на честь загиблих у російсько-українській війні військових. Зокрема тих, яким президент присвоїть звання "Герой України".

Як найчастіше перейменовували вулиці у громадах

Найпоширеніша назва перейменованих вулиць на Івано-Франківщині — Героїв України. Таких в області — 14. Окрім того, серед нових назв — 13 вулиць Незалежності.

На Івано-Франківщині також перейменовували вулиці, не пов'язані з процесом декомунізації. Зокрема переназвали:

вулицю Михайла Коцюбинського — на вулицю Василя Книгницького (Городенківська громада);

частину вулиці Тараса Шевченка — на вулицю Ростислава Терлецького (Заболотівська громада);

вулицю Лесю Українки — на вулицю Героя України Олександра Кукурби (Нижньовербізька громада);

вулицю Ольги Кобилянської — на вулицю Андрія Луканюка (П'ядицька громада);

вулицю Івана Котляревського — на вулицю Володимира Суслика (Солотвинська громада).

Вулиця Симоненка стала вулицею Симоненка

У 2022 році у Верховині вулицю імені комсомольського організатора радянської армії Василя Миколайовича Симоненка перейменували на честь українського поета Василя Андрійовича Симоненка.

Подібно до цього у населених пунктах Городенківської громади дві вулиці Перемоги отримали назви Української Перемоги. Така ж сама вулиця з'явилася у Делятинській громаді.

"На емоціях переназвати топоніми не можна. Це — "совковість"

Журналіст Суспільного надіслав перелік переназваних вулиць науковому співробітнику Івано-Франківського краєзнавчого музею Володимиру Устинському.

З його слів, до перейменування топонімів слід залучати вчителів, духівників, старожилів і проводити громадські обговорення.

"Безперечно, це — потрібна річ. Той, хто вулицю замітає, той її й називає — це стара аксіома. Тому підходити до зміни назв вулиць треба серйозно. Слід науково та обґрунтовано підходити до того, що міняємо і на що міняємо", — каже краєзнавець.

Володимир Устинський додає: "Є люди, прямо скажемо, — невігласи. А є люди, які знають історію. І треба це гармонізувати. На емоціях переназвати топоніми не можна. Це — "совковість". Була вулиця Перемоги — додали "Української". Все, хлопці, ми все класно зробили. Вже українська перемога! Було Декабристів — стало Українських Декабристів. Це — нонсенс".

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