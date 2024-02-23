Упродовж другого року великої війни звання "Герой України" присвоїли сімом воїнам з Івано-Франківщини. Шістьом з них — посмертно.

Суспільне пригадує, кого з військовослужбовців удостоїли найвищого звання.

Олег Апостол — Герой України

Полковник Олег Апостол народився в Івано-Франківську. У 2008 році закінчив Національну академію сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного за спеціальністю "бойове застосування та управління діями підрозділів аеромобільних військ".

Олег Апостол боронив Україну з 2014 року в складі 80 окремої десантно-штурмової бригади. Разом із побратимами він чотири рази заходив у Миколаївку на Донеччині, штурмував укріплені райони росіян. 5 липня 2014 року воїна нагородили орденом Богдана Хмельницького III ступеня за звільнення Слов'янська та інших населених пунктів.

Військовий Олег Апостол у 2014 році. Фото: Telegram/Онищук Світлана

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Олег Апостол боронив та звільняв населені пункти на Миколаївщині. Тоді його підрозділи знищили та захопили російську техніку. У вересні 2022 року воїн командував десантно-штурмовими підрозділами під час деокупації Харківщини. 15 жовтня 2022 його нагородили відзнакою "Хрест бойових заслуг". Олег Апостол — повний лицар ордена Богдана Хмельницького.

Ліворуч — Герой України Олег Апостол. Фото: Офіс президента

З кінця 2022 року воїн командує 95 окремою десантно-штурмовою бригадою. Його підрозділи боронять українські позиції та штурмують російські війська на Донеччині, Луганщині та Харківщині.

18 лютого 2024 року президент підписав указ про присвоєння Олегу Апостолу звання "Герой України" з врученням ордена "Золота Зірка".

Володимир Зеленський та Герой України Олег Апостол. Харківщина, лютий 2024 року. Фото: Офіс Президента України

Ігор Колесніченко — Герой України посмертно

Ігор Колесніченко народився 19 лютого 1987 року в селищі Делятин Надвірнянського району. У 2004 році закінчив Делятинську загальноосвітню школу № 3.

Чоловік проходив строкову службу у 169 навчальному центрі "Десна" імені князя Ярослава Мудрого Збройних сил України на Чернігівщині. Згодом Ігор Колесніченко служив командиром відділення у пожежній роті військової частини, яка дислокується у Делятині.

З 2016 року брав участь в АТО/ООС у складі 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Після повномасштабного вторгнення воїн продовжив боронити країну. Служив командиром бойової машини та відділення механізованого батальйону.

Сержант Ігор Колесніченко. Фото: Делятинська громада

У Делятинській громаді Суспільному розповіли, що наприкінці травня 2022 року Ігор Колесніченко забезпечував надійну кругову оборону спостережного пункту поблизу селища Новолуганське Бахмутського району. 27 травня бійці потрапили в оточення. Командир Ігор Колесніченко зібрав зброю та вивів особовий склад з оточення вплав через водосховище.

Упродовж двох днів на нових позиціях під обстрілами він та його бійці зривали російський наступ на сусідні позиції. Сержант Ігор Колесніченко загинув 29 травня 2022 року під час артилерійського обстрілу, накривши собою побратима.

6 червня 2022 року військового поховали у рідному Делятині. 8 липня 2023 року президент підписав указ про присвоєння Ігорю Колесніченку звання "Герой України" з наданням ордена "Золота Зірка". 1 жовтня 2023 року у День захисників і захисниць його рідним вручили найвищу державну нагороду.

Рідні Ігоря Колесніченка на врученні його посмертної нагороди. Фото: Офіс президента

Володимир Барчук — Герой України посмертно

Володимир Барчук народився 24 грудня 1973 року в Коломиї. Навчався у ліцеї № 2. Пізніше переїхав у столицю.

У 2021 році він підписав контракт з 241 окремою бригадою Сил територіальної оборони ЗСУ. Вранці 24 лютого 2022 року обороняв аеропорт "Київ", а потім — Ірпінь та Бучу. Коли 130 батальйон перевели на Харківський напрямок, Володимир Барчук став командиром 8 стрілецької роти.

Герой України Володимир Барчук. Фото: Facebook/Володимир Барчук

Воїн загинув 22 червня 2022 року під час виконання бойового завдання у селі Дементіївка Харківської області. Військовослужбовця поховали у місті Боярка на Київщині.

8 липня 2023 року президент підписав указ про присвоєння Володимиру Барчуку звання "Герой України" з наданням ордена "Золота Зірка".

Командир 8 стрілецької роти 130 батальйону 241 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Володимир Барчук. Фото: Facebook/Богдан Станіславський

9 листопада 2023 року бійцю присвоїли звання "Почесний громадянин міста Коломия".

Брати Бутусіни — Герої України посмертно

Брати Роман та Леонід Бутусіни підписали контракт із ЗСУ у 2020 році. Бійці воювали в зоні ООС, а також боронили країну від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Зокрема, з 25 лютого 2022 року вони відбивали наступ росіян на Київщині та Чернігівщині.

Роман і Леонід Бутусіни полягли у Чернігівській області у березні 2022 року.

Брати Бутусіни — Герої України посмертно. Фото: Facebook/Roman Butus

Батько військовослужбовців, доброволець Олег Бутусін розповів про обставини загибелі своїх синів та показав місце у селі Лукашівка, де вони прийняли свій останній бій. Там встановили пам'ятний хрест.

4 квітня 2023 року бійців поховали у Калуші на Алеї слави.

Роман і Леонід Бутусіни. Фото: Facebook/Олег Леонидович Бутусин

Укази про присвоєння звання "Герой України" з наданням орденів "Золота Зірка" загиблим військовослужбовцям з Івано-Франківщини, братам Роману та Леоніду Бутусіним президент підписав 8 липня 2023 року.

Василь Матійчук — Герой України посмертно

Василь Матійчук народився у селі Хімчин Косівського району. Військовий воював поблизу Гуляйполя у складі 74 батальйону 102 окремої бригади Сил територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського.

Василь Матійчук загинув 8 квітня 2023 року у Запорізькій області. Йому було 32 роки. У військового залишилися матір, сестра та наречена.

Герой України Василь Матійчук. Фото: Facebook/Марія Придьма

Петицію про присвоєння звання "Герой України" посмертно зареєстрував одногрупник та найкращий друг Василя Матійчука з Київського міжнародного університету Максим Сухенко у квітні 2023 року. У липні 2023 вона набрала необхідну кількість голосів.

29 вересня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання "Герой України" з удостоєнням ордена "Золота Зірка" посмертно Василю Матійчуку.

Герой України Василь Матійчук. Фото: Facebook/Марія Придьма

Мати бійця Любов Матійчук розповіла у коментарі Суспільному, що про найвище звання України синові дізналася від нареченої Василя.

"Коли почула про нагороду, то сказала: "Я не вірю, я плачу". А наречена Василя відповіла: "Він заслужив". І так всі побратими говорили. Але ніяка нагорода не поверне мені сина", — каже Любов Матійчук.

Степан Воробець — Герой України посмертно

Степан Воробець народився 4 червня 1987 року в Коломиї. Він був капітаном Збройних сил України та командиром розвідувальної роти штабного батальйону 24 окремої механізованої бригади оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ.

Під час російсько-української війни Степан Воробець воював у зоні проведення АТО. Військовий загинув 19 червня 2014 року від кулі снайпера бойовиків поблизу села Закітне Донецької області.

У військового залишилися матір, дві сестри, дружина та двоє синів. Степана Воробця поховали на Алеї героїв у Коломиї, поблизу з могилою першого Героя України російсько-української війни з Прикарпаття Тараса Сенюка.

21 серпня 2014 указом президент Петро Порошенко посмертно нагородив Степана Воробця орденом Богдана Хмельницького I ступеня.

Герой України Степан Воробець. Фото: Головне управління розвідки України

29 вересня 2023 року Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання "Герой України" з удостоєнням ордена "Золота Зірка" посмертно Степану Воробцю.

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